Cristian Imparato aggiorna i fan dall’ospedale: “Spero di riprendermi la mia vita”

Cristian Imparato rassicura e aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute: la chiamata in diretta a Pomeriggio 5

Il ricovero di Cristian Imparato ha preoccupato non pochi fan del ragazzo nelle ultime ore. La notizia, giunta anche alle orecchie della redazione di Pomeriggio 5, ha allora spinto Barbara d’Urso a muoversi per contattare il ragazzo. Cristian, difatti, è stato chiamato oggi durante la parte dedicata al gossip e allo spettacolo della trasmissione dalla conduttrice in persona, col fine appunto di saperne di più sulle sue condizioni di salute e sul suo ricovero. Imparato, dopo aver ringraziato il personale medico che in questi giorni si è preso cura di lui, ha subito tranquillizzato tutti, affermando di stare bene e di non stare correndo al momento nessun pericolo.

Cristian Imparato chiamato in diretta da Barbara d’Urso: “Spero di riprendermi la mia vita”

A chiedere a Cristian Imparato di intervenire durante la diretta di Pomeriggio 5 è stata oggi Barbara d’Urso che, come appena detto sopra, ha chiamato il ragazzo per essere aggiornata sulle sue condizioni di salute. “Cristian come stai? Cosa è successo?” ha chiesto infatti la conduttrice all’ex volto noto di Io Canto. Quest’ultimo, allora, di tutta risposta ha spiegato di essere stato ricoverato in ospedale domenica sera (proprio dopo il suo intervento a Domenica Live). Dopo i primi controlli, però, Cristian ha anche affermato di stare ora meglio. “Nulla di grave” ha poi affermato lo stesso “Ma spero di riprendermi presto la mia vita”.

Cristina Imparato in ospedale: il messaggio sui social preoccupa i fan

A preoccupare particolarmente i fan sarebbe stata ieri una foto postata da Cristian Imparato sul suo profilo Instagram. Le parole con cui il ragazzo ha scelto di accompagnare il lungo post pubblicato sui suoi spazi social, infatti, hanno avuto grande risonanza sul web. Oggi, però, chiarezza è stata fatta. Cristian sta meglio e, presto, pare che parteciperà pure come ospite a Domenica Live.