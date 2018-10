Cristian Imparato in ospedale, il cantante demoralizzato: “Bisogna essere forti”

Cristian Imparato in ospedale: la foto su Instagram

Il cantante Cristian Imparato è in ospedale. È stato ricoverato in queste ore e ci ha tenuto, appena ha potuto, ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Cristian si è fatto conoscere al grande pubblico quando era ancora un bambino e la sua voce aveva conquistato il pubblico a Io Canto. Negli ultimi tempi è stato preso di mira per il suo aspetto: molti lo accusano di essersi rifatto e per questo è finito anche nei salotti di Barbara d’Urso. Tornando alla ribalta, molti si preoccupano per lui sapendo che è in ospedale. Ma cosa è successo e come sta Cristian Imparato?

Ricoverato in ospedale: Cristian Imparato tranquillizza tutti

Non è la prima volta che il cantante aggiorna i fan dal letto di un ospedale, oggi ha pubblicato prima una storia inquadrando la stanza e scrivendo “Forti e mai arrendersi davanti a nulla. Spero di uscire presto e di darvi buone notizie”, poi è sceso più nei dettagli: “Erano tre anni che non finivo su un letto di un ospedale per problemi intestinali e rivivere la stessa esperienza non è di certo una bella sensazione ma bisogna andare avanti ed essere forti”. Cristian dal letto d’ospedale ha fatto sapere che per la seconda volta è stato ricoverato per lo stesso problema, almeno questo è sembrato di capire dalle sue parole.

Cristian Imparato demoralizzato in ospedale

“Non vi nego che pur avendo un ‘caratterino’ mi demoralizzo subito e tendo a buttarmi giù. Fortunatamente ho una famiglia splendida che mi sta affianco h24 e tanta gente che mi vuole bene, questo mi stimola e mi aiuta tanto. Spero di rimettermi presto e di riprendermi la mia vita!”, ha scritto ancora il cantante. Non possiamo che augurare a Cristian Imparato di riprendersi presto e di lasciare l’ospedale il prima possibile.