Cristian Galella ha tradito Tara? Spuntano le accuse di Deianira

Cristian Galella gravemente accusato da Deianira

Dopo i diversi e scoppiettanti scoop lanciati direttamente da Deianira, ecco che ne arriva immediatamente un altro. Il bersaglio stavolta è un ex tronista di Uomini e Donne. Ebbene si, ad entrare nel vortice mediatico oggi è Cristian Galella. Il tronista che ha rubato il cuore alla bionda Tara Gabrieletto. I due, come tutti ben ricorderanno, sono stati super protagonisti del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Super innamorati sono usciti insieme dagli studi di Uomini e Donne con la memorabile scelta insolita, avvenuta durante un semplice ballo di riconciliazione dopo l’ennesima eliminazione di Tara. Ma, quale accusa muove Deianira nei confronti del ragazzo? Ecco cosa racconta nelle sue Instragram stories pubblicate circa qualche ora fa e che stanno già facendo il giro del web.

Cristian ha veramente tradito Tara?

Secondo Deianira, quindi, Cristian avrebbe tradito la sua amata Tara prima e dopo del matrimonio. Nelle storie da lei stessa pubblicate, la ragazza dice: “Cristian si intrattiene da un po’ di tempo con una donna che conosco. Ci sono dei messaggi vocali che testimoniano che il ragazzo è proprio Cristian, altrimenti tutto questo non l’avrei nemmeno reso pubblico”. Dopodiché Deianira afferma che Tara l’avrebbe contattata per chiederle delle spiegazioni in merito a quanto riportato e che, molto carinamente, le avrebbe fornito tutto il materiale necessario.

Come si difenderà adesso Cristian Galella?

Inutile dire che quanto rivelato da Deianira, andrà sicuramente a scatenare un nuovo ciclone sul web e sui social vari. Probabilmente se ne parlerà anche nei tanti salotti televisivi di gossip e chissà come penserà di difendersi Cristian Galella da tutto questo. Non ci resta che attendere delle altre rivelazioni o repliche da parte della coppia formatasi all’interno di Uomini e Donne. Ricordiamo, inoltre, che Tara e Cristian si sono uniti in matrimonio nel 2016.