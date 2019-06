Cristian e Tara, perché non vengono invitati a UeD? Parla lei, poi la risposta sui figli

Uomini e Donne, Cristian e Tara assenti da anni: cosa succede con la redazione?

Cristian e Tara erano, sono e rimangono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Nonostante questo, non vengono invitati in trasmissione da diverso tempo. Anni, ormai. La loro conoscenza nel programma aveva incantato tutti, forse non tutti avrebbero scommesso sul loro amore ma sono sposati e innamorati. Non sono molto social, proprio oggi Tara ha scherzato con i fan dicendo che Cristian non lo è mai stato e non ama mostrarsi in video e foto insieme. La Gabrieletto però dedica molto tempo ai suoi fan, che sono tantissimi, e si diverte a rispondere alle domande, oltre che a dare consigli di bellezza. Oggi Tara ha fatto proprio questo, ha risposto alle domande dei fan e qualcuno le ha chiesto in che rapporti sono lei e Cristian con la redazione.

Cristiane e Tara, come mai non vengono invitati a Uomini e Donne? La risposta

“Vi sentite ancora con la redazione di Uomini e Donne? Come mai non vi invitano?”, questa è stata la domanda che le hanno rivolto. Con un paio di video, Tara ha risposto così: “Beh mi sembra che non siamo le uniche persone a non essere invitate, anche altre coppie, almeno ho letto così sul Web. Ma ragazzi non succede nulla, anzi”. Probabilmente si è riferita a Oscar ed Eleonora, che pure hanno evidenziato a volte che non vengono presi in considerazione nonostante siano una delle coppie che resistono nel tempo. Ma Tara ha anche aggiunto: “Poi vi dirò, essere invitati per fare dei giochi anche no sinceramente. Lo vedo tempo sprecato. A maggior ragione alle scelte di persone che comunque non conosco. Non sarei andata. Quindi anche no”. Insomma, se la redazione avesse invitato Tara e Cristian – di cui di recente si è riparlato per un presunto tradimento -nelle puntate speciali con i vari giochi e poi alle scelte nel castello, loro non avrebbero accettato.

Cristian e Tara figli, la Gabrieletto risponde ai fan: “Quando sarà, arriverà”

Ma tra le tante domande giunte a Tara Gabrieletto, che in una storia è stata anche interrotta simpaticamente da un’intrusione di Cristian alle spalle, ce n’erano diverse sui figli. Cristian e Tara dopo Uomini e Donne si sono sposati, ma non hanno ancora avuto figli. L’ex corteggiatrice oggi ha voluto rispondere a chi le ha chiesto se desidera diventare mamma e ha detto: “Certo! Quando sarà, arriverà. Mi sembra che devo sfornarlo in una giornata”.