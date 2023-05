Cristel Carrisi laureata ad Harvard: il corso e quanto costa

Congratulazioni a Cristel Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, che nelle scorse ore si è portata a casa un importante traguardo: la cantante e conduttrice ha ottenuto una laurea nell’università più prestigiosa in assoluto al mondo. La figlia della celebre ex coppia è infatti riuscita ad ottenere il riconoscimento universitario in Letteratura ad Harvard e ha confermato ai suoi follower la bella notizia con un selfie pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, dove la si vede sfoggiare fieramente la sua pergamena di fronte ad uno degli edifici dell’istituto.

Su Instagram, nel carosello condiviso poche ore fa, Cristel Carrisi ha anche voluto inserire l’emozionante video della sua proclamazione, in tipico stile americano, quella in cui lei e i suoi colleghi laureati si sono presentati per ritirare il diploma con tanto di tunica e tocco. “I sogni si realizzano per davvero!” ha scritto in inglese l’ex concorrente de La Fattoria, pubblicando tra l’altro anche un paio di foto in compagnia dell’amore della sua vita, l’imprenditore per metà cileno e per metà messicano Davor Luksic. Insieme al compagno (proprietario di una catena di hotel di lusso) Cristel Carrisi è insieme dal 2016: dalla loro relazione, sfociata in un matrimonio tenutosi a Lecce, sono nati tre figli. Come riporta Fanpage, tra l’altro, queata non sarebbe nemmeno l’unica laurea conseguita da Cristel Carrisi, che alle spalle avrebbe anche un altro titolo universitario.

Ovviamente, questo grande obiettivo raggiunto dalla figlia di Al Bano è stato celebrato come si deve dalla mamma Romina Power, che non sembra però abbia partecipato alla cerimonia. La cantante di Felicità ha scritto via social “Laurea cum laude”, pubblicando a sua volta il video della proclamazione, accompagnando il post con un cuoricino giallo in didascalia. Tra i complimenti ricevuti via social da Cristel Carrisi anche quello della sorella Romina Carrisi, che sotto al suo post ha commentato “Best mic drop moment! Come ti chiamo ora, Dottoressa Sorella?”.

Quanto costa studiare ad Harvard e quanto potrebbe aver speso Cristel Carrisi

Trattandosi dell’università in assoluto più ambita al mondo, è evidente che i costi non siano esattamente abbordabili. Anzi, al contrario, Harvard è senza ombra di dubbio una delle università più care alla quale ci si potrebbe iscrivere. Come riporta il sito di Harvard, per l’anno accademico 2022-2023 la retta annuale per gli studenti full time è di ben 57,246 dollari!