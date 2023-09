Crisi Sophie-Basciano, Corona: “Lui geloso di me, cos’è successo”

Nuovi retroscena sulla crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Com’è noto, la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip è recentemente finita sotto i riflettori a causa di alcune turbolenze vissute nella loro relazione. Il tutto è iniziato da Basciano che, diversi giorni fa, aveva deciso di togliere il segui su Instagram alla fidanzata. Da lì, sono iniziate diverse speculazioni, culminate con un’indiscrezione lanciata da Novella 2000 secondo la quale i due erano giunti ufficialmente al capolinea.

Alla luce di questi gossip, la stessa Sophie aveva scritto un comunicato, affermando che lei e il compagno stavano attraversando un momento difficile. Tuttavia, tempo un giorno e i due sono riapparsi insieme sui social, con tanto di ti amo e dichiarazioni. Non solo, ieri 9 settembre, erano presenti insieme al red carpet del Festival del cinema di Venezia. Ebbene, a far chiarezza su questa vicenda è voluto intervenire Fabrizio Corona, che in passato ha avuto una relazione con la Codegoni. L’ex re dei paparazzi ha confermato quanto già rivelato da Gabriele Parpiglia, ovvero che l’influencer avrebbe rinunciato a partecipare a Pechino Express proprio per Basciano. Ma, non solo, l’uomo ha aggiunto anche un inedito retroscena.

Secondo quanto rivelato da Corona sul suo canale Telegram, alla base della crisi tra la coppia ci sarebbe la grande gelosia di Basciano. Gelosia provata proprio nei confronti di Fabrizio, a seguito di un’uscita di Sophie insieme alla madre in uno dei locali più frequentati di Milano. A quanto pare, accanto al tavolo dell’influencer, era presente la storica collaboratrice di Corona, Carolina Rossi, insieme ad un altro collaboratore di nome Mattia Santarelli, che assomiglierebbe in maniera impressionante proprio all’ex re dei paparazzi. Dunque, non è passato molto tempo prima che su Twitter iniziasse a girare la notizia su un presunto incontro tra Fabrizio e Sophie. La cosa avrebbe immediatamente mandato su tutte le furie il deejay, che avrebbe addirittura fatto chiamare la collaboratrice Carolina dal suo manager, Benji Costantino.

Tuttavia, in realtà, Fabrizio non era assolutamente presente nel locale, anche perché “non gli interessa né di lei né di lui”. “Fine della storia, Sophie Codegoni in punizione, Basciano che comanda”, ha aggiunto Corona, spiegando che l’ex vippona avrebbe poi dovuto rinunciare a partire per Pechino Express in coppia con Antonella Fiordelisi (dopo aver firmato un pre-accordo) a causa della “gelosia-punizione“ del compagno. Naturalmente, si tratta di informazioni da prendere con le pinze, dato che i diretti interessanti non hanno ancora detto nulla a riguardo.