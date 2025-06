Cremonini, l’ex Martina Maggiore dopo le lacrime a San Siro: “Perché sono scappata”

Le lacrime al concerto dell’ex Cesare Cremoni di Martina Maggiore hanno fatto il giro del web in un video finito in rete nei giorni scorsi. Un amore difficile da dimenticare per la ragazza che con lui ha condiviso quattro anni della sua vita e gli è stato al fianco proprio anche durante i suoi concerti. Così è stata colta da malinconia e, ascoltandolo allo stadio San Siro di Milano lo scorso 16 giugno, non ha saputo gestire l’emozione. I due sono stati fidanzati dal 2018 al 2022 e la fine della storia ha segnato Martina, che però ha dichiarato di averlo perdonato e che oggi i due hanno un bel rapporto.

Per ogni storia che finisce, l’emozione è difficile da elaborare, soprattutto quando il sentimento è vero e forte. Martina non ha retto l’emozione di rivedere Cesare a San Siro e così è andata via a metà concerto, scappando con le lacrime agli occhi. Il video che la ritrae andare via ha immediatamente fatto il giro del web e adesso la ex di Cremonini, ispiratrice del suo brano “Giovane Stupida” si è raccontata a Gabriele Parpiglia, spiegando i motivi di quella reazione.

Martina Maggiore, silenzio rotto sulle lacrime per Cesare Cremonini

Martina ha fatto un passo indietro raccontando dei primi tempi, quando affiancava l’artista ai suoi concerti. Stavolta però si trovava in una postazione diversa dal solito e questo le ha provocato malinconia perché “l’amore rimane”, un amore che va “oltre il dolore”.

Martina lo ha guardato per la prima volta con occhi diversi ma che “sanno ancora d’amore” e il fatto di essere distante dal cantante le ha fatto male, al punto di decidere di scappare via dallo stadio a metà concerto, lontano dal vortice delle sensazioni che stava provando per il suo ex. La storia è finita, ma lei rimane ancorata ai ricordi di un vissuto di amore. Un amore che per lei è stato importante.

Sono dei ricordi importanti, difficili da cancellare, che si portano dentro per tutta la vita. Così Martina ha anche aggiunto di essere fiera di sé e di aver mostrato il suo lato emotivo, nel quale non trova niente di sbagliato. Soprattutto si è chiesta prepotentemente perché non sarebbe dovuta andare al concerto e donare al suo ex una presenza concreta.

Insomma complice la musica e il forte sentimento che la lega a Cremonini, Martina non solo si è raccontata senza filtri, ma ha ammeso i propri sentimenti alla luce del sole: non è certo facile. Un gesto che non è passato inosservato, con qualche fan che ancora spera in un ritorno di fiamma tra i due.