Cesare Cremonini, al concerto l’ex Martina Maggiore: son lacrime!

Ieri sera si è tenuta allo stadio San Siro di Milano la seconda tappa del tour Alaska Baby di Cesare Cremonini. Sono stati tantissimi i fan che hanno assistito all’evento e tra il pubblico non è passato inosservato anche un personaggio d’eccezione. Stiamo parlando nello specifico di Martina Maggiore, ex fidanzata del cantante. Sul web sono difatti spuntati diversi video che la mostrano al concerto ed in cui la si vede scoppiare addirittura in lacrime dall’emozione. Lei stessa ha pubblicato una storia su Instagram da San Siro. I fan della coppia sperano quindi in un possibile riavvicinamento tra i due.

Martina Maggiore in lacrime al concerto di Cesare Cremonini

E’ da poco iniziato il nuovo tour in giro per l’Italia di Cesare Cremonini, l’Alaska Baby. Ieri sera si è tenuta la seconda tappa allo stadio San Siro di Milano, a cui hanno preso parte tantissimi fan del cantante e personaggi del mondo dello spettacolo come Chiara Ferragni. Tra i presenti non è passata inosservata anche Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare. A lei è stata dedicata la canzone “Giovane Stupida”. I due sono stati legati sentimentalmente per quattro anni e mezzo, per poi lasciarsi. Nonostante la fine della loro relazione, Martina era comunque presente ieri a San Siro e visibilmente emozionata.

E’ stata proprio lei a pubblicare sul suo profilo Instagram delle storie dallo stadio. Nello specifico la ragazza ha prima condiviso una foto del palco accompagnata dalle emoticon di un cuore rosso e di una farfalla azzurra, poi un video un cui mostra come non sia riuscita a trattenere le lacrime per l’emozione. Martina ha ironizzato sulla cosa, affermando “L’ho presa benissimo, non ho pianto mai”. Nel filmato la si vede in compagnia dell’amico Mauro Bianchi.

E’ stato proprio Bianchi a pubblicare un video su TikTok dove lo si vede abbandonare lo stadio di San Siro in compagnia di Martina. Mauro ha spiegato come Maggiore abbia pianto per tutta la durata dello show, tanto da abbandonarlo ancor prima della metà perché l’emozione di trovarsi lì era troppo forte da non riuscire a restare fino alla fine. Alcuni fan della coppia stanno sperando in un possibile riavvicinamento tra lei e Cesare.