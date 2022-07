Cremonini e l’ex tronista UeD, surreale incontro: foto e dettagli

C’è un’ex tronista di Uomini e Donne che ha un chiodo fisso, anzi una vera e propria ‘ossessione d’amore’ che si chiama Cesare Cremonini. Di chi stiamo parlando? Di Samantha Curcio, che fu protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi nel 2021. La ragazza, classe 1990 e originaria di Sapri (Salerno), praticamente da sempre ha un debole per il cantante bolognese. Non è una delle sue tante fan, è la fan per eccellenza. Quella che ‘pedina’ il proprio beniamino per strappare una foto con lui, ovunque si trovi. E infatti, negli anni, in più occasioni Samantha è riuscita a intercettare il musicista e a farsi dei selfie con lui. Nelle scorse ore ha fatto di nuovo bingo, ma stavolta è pure riuscita a scambiare qualche parola con il suo idolo. A raccontare i retroscena del simpatico episodio è stata la stessa Curcio.

Samantha, nelle scorse ore, si è diretta al mare, a Maratea, chicca della Basilicata che dista pochi chilometri dal suo paese d’origine, Sapri. Una destinazione non scelta a casaccio: l’ex tronista UeD sapeva che in quel lembo di mare si stava rilassando Cesare Cremonini. Non appena è arrivata in spiaggia, ha aguzzato lo sguardo per capire dove fosse. Beccato! La Curcio ha saputo che si trovava su una barca. Peccato che raggiungerla a nuoto sarebbe stata un’impresa degna di Federica Pellegrini e non alla portata di tutti. Nonostante ciò, in qualche modo, è riuscita poi a intercettare Cremonini sulla terra ferma. E l’incontro è stato tutto da ridere, a tratti surreale.

“L’incontro col mio futuro ex marito è andato piuttosto bene”, ha scritto ironicamente in un post Ig, spiegando poi il rapido dialogo avuto con il cantante: “Io:” mi riconosci?”. Lui:”Mmm al momento No…”. Io:” ok, buona continuazione…”Dileguata. Col cuore a mille”. Samantha ha poi scherzosamente aggiunto: “La ragazza del futuro non l’hai riconosciuta manco stavolta Cesare. Ora basta, io non faccio più niente anche perché di foto ne abbiamo già per l’album di famiglia. Ps: a sua discolpa posso dire che, probabilmente, stava parlando di lavoro con altre persone”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha Curcio (@samantha_curcio10)

Il percorso di Samantha Curcio a Uomini e Donne

Samantha Curcio è stata tronista “curvy” del programma pomeridiano di Canale Cinque. Nello show è sbarcata nel 2021, avendo alle spalle dei provini non superati. La redazione le preferì la sorella della nota influencer Chiara Nasti, cioè Angela Nasti. Nonostante ciò la Curcio non si diede per vinta e infatti eccola sull’ambito Trono nel 2021. Durante il suo percorso si affezionò ad Alessio Ceniccola. Il ragazzo fu la sua scelta. Tuttavia la love story, in privato, durò pochissimo.