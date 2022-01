L’ex tronista Samantha Curcio si è sottoposta a un intervento chirurgico in questi giorni. I suoi fan si sono preoccupati per lei notando la sua assenza dai social, ma soprattutto quando lei ha postato una foto dal letto di ospedale. Samantha è stata operata al seno, nelle scorse ore è stata lei a spiegare cosa le è successo e a tranquillizzare i tanti che si sono preoccupati per lei. Aveva già spiegato che si è trattato di un intervento abbastanza delicato e che tutto era andato per il meglio. Non era entrata nei dettagli fino alle scorse ore, quando rispondendo alle domande dei fan su Instagram ha deciso di spiegare tutto.

Qualche giorno fa infatti si era mostrata in ospedale e con il camice, senza specificare di cosa si trattasse. Al suo fianco c’era un chirurgo platico e questo ha fatto sì che tanti traessero conclusioni sbagliate: non è trattato di chirurgia plastica per piacersi di più. E non che ci fosse nulla di male, tra l’altro. Insomma, Samantha non ha ceduto al bisturi per il piacere di farlo, ma per altri motivi. Pare non fosse neanche la prima volta. Tra le domande di Instagram qualcuno le ha chiesto che tipo di intervento ha fatto. Samantha ha parlato della malformazione al seno:

“Avevo una malformazione al seno e problemi causati da interventi precedenti nati proprio per sistemare la malformazione. Questo è stato il quinto (e spero ultimo) intervento”

Quindi l’ex tronista ha aggiunto che nei prossimi giorni sarà in diretta su Instagram con il medico che l’ha operata per parlare di quanto le è successo. Per il momento è chiaro che Samantha di Uomini e Donne si è operata per una malformazione al seno. Un problema che la tormenta da diverso tempo, visto che è stato il quinto intervento, come ha specificato. Questo il motivo del suo ricovero in ospedale. Già tempo fa, inoltre, aveva parlato dei suoi problemi di salute parlando di un intervento alla testa per rimuovere tre cisti.

Oggi tra i commenti al suo ultimo post, una fan le ha dato il bentornato sui social augurandosi che stia meglio. Samantha Curcio dopo l’operazione ha fatto sapere: “Mi sto riprendendo, piano piano, grazie”. L’ex tronista di Uomini e Donne non mancherà di confrontarsi con i suoi follower nei prossimi giorni su quanto le è accaduto.