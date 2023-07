Cremonini e Cardinaletti stanno insieme e usano il ‘metodo Belen’

Da alcuni mesi ormai, Cesare Cremonini sembrerebbe fare coppia fissa con la giornalista Giorgia Cardinaletti. A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi, che tempo fa aveva annunciato che il cantante aveva ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Martina Maggiore. Tuttavia, i due non hanno mai commentato il gossip, ne hanno lasciato alcun indizio sui social riguardo questa nuova storia. Questo almeno fino ad oggi, 30 luglio. Cesare e Giorgia in questi giorni si stanno godendo dei giorni di vacanza e non hanno avuto timore a mostrarsi nello stesso luogo, condividendo delle foto sui rispettivi profili Instagram.

Attenzione, i due non sono apparsi direttamente insieme, con foto di coppia o dediche speciali. Semplicemente, entrambi hanno condiviso dei post in cui si trovano in barca, nel mare di Filicudi, una delle Isole delle Eolie. Inoltre, nello scatto condiviso dalla Cardinaletti è possibile notare dietro di lei un uomo con una t-shirt bianca, proprio come quella sfoggiata dal cantante sul suo profilo Instagram. Potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza, ma c’è da dire che tutti gli indizi sembrano indicare che i due stiano effettivamente trascorrendo le vacanze estive insieme.

Insomma, un gioco del “dico-non dico”. La giornalista e il cantautore non vogliono mostrarsi direttamente insieme o confermare ufficialmente la relazione, ma, allo stesso tempo, non si nascondono completamente. Viene da sè che entrambi sappiano bene cosa comporti condividere foto nello stesso posto o aggiungere addirittura la geolocalizzazione, dopo i diversi gossip circolati su di loro nelle ultime settimane. Un modus-operandi, il loro, che ha ricordato quello attuato da Belen Rordiguez, che è solita postare indizi riguardo la sua vita privata sui suoi social, senza però esporsi in maniera troppo diretta.

A far notare questa somiglianza di atteggiamento è stato il giornalista Giuseppe Candela, che ha scritto questo pensiero sul suo profilo Twitter: “Cremonini e Cardinaletti stanno ormai insieme da mesi, questo dicono le cronache gossippare. Ora questo giochino, foto nello stesso posto, geocalizzazione come indizio. Una giornalista e cantante che giocano al metodo Belen, ecco anche meno”. Alcuni si sono mostrati d’accordo con l’opinione di Candela, considerando queste mosse social ambigue come una caduta di stile per una giornalista e un cantante di tale livello. D’altro canto, però, in tanti hanno commentato a favore della coppia, rivendicando il loro diritto a mantenere la privacy, senza però dover necessariamente nascondere del tutto.