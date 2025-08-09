‘Credete alle favole’ Corona pubblica un video: C’entra la Amoroso?

Fabrizio Corona è il re delle provocazioni. Oltre a svelare scoop (spesso con dettagli al limite della legalità), Fabrizio ama punzecchiare il mondo dei vip che lui definisce “circolino”. Così ieri notte ha pubblicato un video di lui insieme alla fidanzata Sara Barbieri. Lei di spalle ammira il panorama della Sardegna. Improvvisamente compare lui che si inginocchia e le chiede la mano. I due stanno palesemente fingendo. Lui in calce al video riporta la seguente scritta: “Credete alle favole”. A conferma che la messa in scena non è altro che una presa in giro sulle coppie vip.

L’ex re dei paparazzi sostiene apertamente che nel mondo da lui definito “circolino” c’è molta falsità. I vip mostrano una vita di coppia felice sui social per poi, in realtà, nascondere tradimenti e mancanza di stima reciproca. Insomma la finta proposta di matrimonio dimostra che oggi, sui social, si può credere a tutto. Ed infatti leggendo i commenti in calce al video si capisce che il pubblico presta pochissima attenzione ai dettagli. Infatti in moltissimi hanno creduto che la proposta fosse vera. C’è chi fa gli auguri ai futuri sposi e chi li critica perché destinati a divorziare. Ma Corona, ancora una volta, ha portato a casa il risultato.

Fabrizio Corona prende di mira Alessandra Amoroso?

In molti hanno però criticato fortemente Fabrizio Corona per il video postato. Infatti la finta proposta arriva subito dopo che Alessandra Amoroso ha ricevuto la sua vera proposta di matrimonio dal compagno. Il video ha fatto il giro del web e mostra la cantante sorpresa dal compagno che improvvisamente si inginocchia e la mostra l’anello. Non sappiamo se effettivamente Corona volesse punzecchiare direttamente la Amoroso. Oppure se volesse solo dimostrare che con un bel video romantico si può credere a tutto. Alessandra Amoroso, proposta di nozze ‘perfetta’ di Valerio Pastore: video e reazione

La verità è che i fan di Alessandra Amoroso si sono arrabbiati con l’ex re dei paparazzi sostenendo che fosse poco rispettoso. Alessandra Amoroso e il futuro marito, Valerio Pastore, sono davvero innamorati ed aspettano anche una bambina. Forse Fabrizio Corona è stato indelicato nei confronti della cantante che, ovviamente, non ha replicato. E’ anche vero che troppo spesso si spettacolarizzano momenti che potrebbero (o dovrebbero) essere privati. Qualcosa da condividere nella propria intimità senza necessariamente ricercare l’approvazione del pubblico social.