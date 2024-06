Crac Virzì-Ramazzotti! Lui rompe il silenzio e lei ci balla su

Sul profilo Instagram di Micaela Ramazzotti compare una storia in cui balla insieme al nuovo compagno. Quasi a dimostrazione che quanto accaduto non l’abbia minimamente scossa. Al contrario Paolo Virzì, il famoso regista toscano, è stato raggiunto da un giornalista del Corriere della Sera. Il brillante regista è noto per essere una persona estremamente riservata. Talmente riservato che l’accaduto che lo ha reso protagonista ha stupito tutti. Ma lui, non smentendo il suo aplomb, chiede assoluta riservatezza e ammette che presto verrà risolta questa situazione spiacevole.

Le parole di Paolo Virzì riguardo la lite furibonda accaduta la sera del 17 giugno in un locale di Roma sono ste le seguenti: “Riguardo alle incresciose notizie uscite sulla stampa non desidero rilasciare alcuna dichiarazione, e invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia”. Insomma l’imbarazzo per il regista deve essere massimo e gestire una situazione del genere a livello mediatico non è assolutamente semplice. Quando gli viene chiesto di esporsi e di dire qualche parola riguardo la sua ex moglie Micaela Ramazzotti, il regista afferma:

Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso. Desidero solo, in questo doloroso frangente, ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati.

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, quando il matrimonio diventa terreno da battaglia

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti sono stati protagonisti di una scena al limite del surreale (vedi Micaela Ramazzotti e Virzì, lite devastante e ambulanza sul posto) La sera del 17 giugno infatti si sono incontrati in un locale di Roma per caso. Tra i due sono volate parole forti e la situazione è ben presto degenerata. Testimoni dell’evento, infatti, parlano di lanci di piatti e bicchieri. Addirittura c’è chi è rimasto ferito. Sono solo l’ennesimo esempio di come un amore durato tanti anni possa portare a fortissimi rancori, una volta finito.

Guardiamo la coppia più celebre di Roma, ovvero Francesco Totti e Ilary Blasi. I due sono arrivati a farsi reciproci dispettucci al limite del ridicolo fino al documentario Netflix di lei che racconta il tradimento di Totti. Ma possiamo riportare tantissimi esempi. Pensiamo alla recente vicenda dei Ferragnez, così come alla storia tra Belen e le miriadi amanti di De Martino. Guardando oltreoceano poi possiamo fare riferimento al mega processo che ha visto coinvolti Johnny Depp e Amber Heard così come Brad Pitt e Angelina Jolie. Forse è proprio vero il detto che dice: “Solo nel divorzio alcuni arrivano a conoscersi nel profondo.”