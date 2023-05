Crac Pretelli e Giulia Salemi, mamma Fariba sbotta: lo sfogo

Dopo le voci sulla rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli oggi si è parlato di Fariba Tehrani, la mamma della modella. Nelle ultime ore infatti Fariba ha condiviso sul suo profilo Instagram una story nella quale si è lamentata dell’invadenza di alcuni dei suoi followers. La donna però non si è espressa apertamente sulle voci della rottura tra la figlia e Pretelli, anche se qualche riferimento alla vicenda non è mancato. La mamma della ex gieffina si è limitata a chiedere più privacy da parte dei suoi fans.

Fans troppo invadenti e domande indiscrete

Poche ore fa sulla pagina Instagram di Fariba Tehrani è comparsa una story con molte scritte su sfondo nero. La mamma di Giulia Salemi ha voluto far sapere ai suoi followers di aver subito l’ennesima violazione della privacy da parte dei fans: “Mi sembra poco rispettoso che persone che hanno trovato il mio numero tramite il lavoro o acquisti per beneficienza continuino a scrivermi o addirittura chiamarmi insistentemente!” ha scritto Fariba. La donna ha poi continuato facendo anche un piccolo riferimento al (ex?) fidanzato della figlia: “È assurdo invadere la nostra privacy! O per parlarmi male del mio Pier, oppure per fare domande indiscrete! Chi ti ama veramente non invade!”

Ciò che è subito saltato agli occhi dei followers è stato il riferimento alla vicenda che vede protagonisti la figlia di Fariba e Pretelli. Le domande indiscrete di cui parla Fariba potrebbero infatti essere proprio quelle che i followers le porranno quotidianamente sulla alla veridicità dei rumors sulla rottura dei due ragazzi. Proseguendo la Tehrani ha poi affermato: “Mi vedo costretta a chiudere questo numero e comprarmi un’altra scheda telefonica con un nuovo numero.” La mamma di Giulia però non si è fermata e ha continuato a commentare l’accaduto, facendo ancora una volta riferimento ad alcune domande su questioni famigliari che le avrebbero posto dei fans un po’ troppo indiscreti e invadenti. “Ancora più assurdo è che si credono anche nel giusto, oltre che disturbare insistendo a chiamare magari anche in momenti incasinati. Pretendono che gli rispondo pure. Ma secondo voi io vengo a rompervi l’anima e chiedervi le vostre cose famigliari???”.

Fariba ha poi voluto concludere con un messaggio positivo, specificando che non tutti i suoi fans sono così e che la maggior parte di loro fortunatamente sono persone molto rispettose. A ricondividere la story è stata Deianira Marzano che ha commentato l’accaduto dicendo: “Mi dispiace per Fariba, i follower dovrebbero essere meno invadenti.”

Chi è Fariba Tehrani

Fariba è nota al pubblico per essere la mamma della modella ed ex gieffina Giulia Salemi. La donna è nata a Tehran ed è arrivata in Italia giovanissima, quando aveva appena 18 anni, per sfuggire alla una grave situazione economica e politica del suo paese. Fariba in Italia ha aperto un centro benessere in provincia di Piacenza e con il tempo è diventata un volto noto del piccolo schermo.

Molti la ricorderanno come opinionista nel salotto di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, condotti da Barbara D’Urso su Canale 5. Nel 2016 ha partecipato a Pechino Express insieme alla figlia e nel 2021 ha preso parte all’Isola dei Famosi, dove si è resa protagonista di numerose liti con gli altri naufraghi.