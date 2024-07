Crac Pascale-Turci, parla Francesca: “Perché mi sono allontanata”

Per la prima volta dopo l’annuncio della separazione da Paola Turci, Francesca Pascale ha rilasciato una lunga intervista al Corriere nella quale ha finalmente rotto il silenzio sui recenti sviluppi della sua vita sentimentale. Nonostante, per rispetto delle altre persone coinvolte, non sia scesa troppo nei dettagli, l’ex compagna di Silvio Berlusconi ha rivelato come si sente ora e cosa ha provato dopo la fine del matrimonio con la cantante, conosciuta a un concerto circa cinque anni fa.

La separazione da Paola Turci

Come anticipato, le due si erano conosciute in occasione di un concerto e, circa tre anni più tardi, era stata proprio la Pascale a chiedere alla compagna di convolare a nozze. Ora, dopo cinque anni di relazione e due di matrimonio, le due ex coniugi hanno deciso di separare definitivamente le loro strade.

Una decisione che ha fatto molto discutere e che ha decisamente segnato Francesca Pascale: “È una fine, sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi.”

Appare quindi chiaro che tra le due, sia stata proprio la Pascale a decidere di mettere la parola fine al matrimonio e quindi allontanarsi dalla cantante. Una scelta che appare molto sofferta ma, allo stesso tempo, necessaria.

“Fallimento” è stata la parola chiave utilizzata da Francesca Pascale per spiegare che cosa ha provato in seguito alla decisione di separarsi dall’ex moglie. Un termine sul quale la giornalista del Corriere ha tenuto a soffermarsi, chiedendo alla Pascale delucidazioni in merito: “Perché si sente di vivere un fallimento?”.

Una domanda alla quale l’ex compagna di Silvio Berlusconi ha risposto affermando di credere molto nel vero amore e, soprattutto, nella possibilità di far durare a lungo le relazioni importanti. Motivo per il quale, nel momento in cui ha preso coscienza del fatto che il progetto di vita messo in piedi con Paola Turci stava già cedendo dopo così pochi anni, per lei è stato un duro colpo.

Per finire, alla domanda della giornalista sulle recenti indiscrezioni relative alle dichiarazioni rilasciate nel corso di un’intervista a Belve, la Pascale ha risposto così: “Sono ricostruzioni non corrispondenti al vero. Quel “Ma adesso ti posso corteggiare un po’? Ah no, sono sposata”, che ho detto a Fagnani era davvero solo una battuta: Francesca è un’amica. Ci tengo a ricordare che le unioni arcobaleno, esattamente come quelle eterosessuali, possono finire, questo a dimostrazione che non sono amori atipici, o diversi, o di serie B”.

Il ricordo di Silvio Berlusconi