Crac Belen e Stefano, parlano gli amici: cosa c’è di certo e cosa no

Cosa è successo davvero tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Molti misteri, ma una sola certezza granitica: la coppia non c’è più. A confermarlo è anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che di recente ha raccontato di aver parlato con degli amici romani vicini ai due ex, i quali gli hanno confermato che il matrimonio è naufragato. Il giornalista ha anche commentato le rivelazioni di Fabrizio Corona che, nei giorni scorsi, ha parlato di tradimenti da parte del conduttore campano il quale, al momento, non ha replicato in alcun modo agli ‘spifferi’ sussurrati dall’ex re dei paparazzi.

Alessi ha ricordato ciò che molti già sanno, cioè che Corona e Belen sono amici e tutt’ora si sentono (i due hanno avuto anche una burrascosa love story in passato). Altrimenti detto è lecito pensare che ciò che l’imprenditore milanese ha dichiarato su Stefano sia a grandi linea quel che la Rodriguez gli avrebbe confidato. Il condizionale, però, è d’obbligo. Così il direttore di Novella 2000:

“La scorsa settimana scrivevo della storia finita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che si erano lasciati, purtroppo. Ho anche scritto che la storia con Elio Lorenzoni non era storia ma un’amicizia e che Stefano non si era certo perso dietro a un’altra. Tutte voci che mi sono state confermate dagli amici romani di Stefano e di Belen. Ma ecco che Fabrizio Corona ci mette ora il suo pezzo da 90, e riversa sul suo canale Telegram la sua verità. Anzi, quella che Belen (che vede, e lo so per certo) gli avrebbe – dice – raccontato. Avrebbe. Fabrizio Corona va giù pesante anche quando gli fanno delle confidenze. E non si tiene un cecio in bocca come è successo con Belen, almeno stando a quello che racconta e scrive. […] Alla fin della fiera conferma quello che io, più delicatamente, avevo scritto: con Stefano è finita”.

Dunque, riassumendo il calderone del gossip, che in questi giorni si è alimentato con un po’ di tutto e di più, la situazione è la seguente. Zero dubbi sul fatto che il conduttore Rai e la modella non vivono più sotto lo stesso tetto. Molti dubbi invece su tutto il resto. Si possono però trarre delle ipotesi che potrebbero non essere lontane dalla realtà: Belen non ha avviato alcuna nuova love story con Elio Lorenzoni. Più probabile che abbia trovato in lui un amico con cui confidarsi una volta compreso che il suo matrimonio era di nuovo giunto su un binario morto.

Capitolo tradimenti, anzi è bene specificare presunti tradimenti di Stefano De Martino: tante voci, tanto rumore, ma per ora nessuna ‘pistola fumante’. Non uno straccio di paparazzata, non uno straccio di prova che il campano abbia avuto relazioni ‘clandestine’ mentre stava con la Rodriguez. Non che ciò confermi al cento per cento che sia stato fedele, ma è pur vero che non conferma nemmeno al cento per cento che non lo sia stato.