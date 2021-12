Covid, Selvaggia contro Chiara Nasti: volano insulti e parole grosse

Senza troppi peli sulla lingua Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Chiara Nasti. Alla giornalista non sono piaciute le recenti affermazioni dell’influencer sul vaccino anti Covid-19. L’ex fidanzata di Nicolò Zaniolo ha parlato sul suo account Instagram – dove è seguita da più di due milioni di follower – delle reazioni avverse che genera il siero contro il Coronavirus, soprattutto nelle persone più giovani.

Chiara Nasti, che ha scelto di non vaccinarsi e ha contratto il Covid nel mese di novembre, ha chiesto pubblicamente ai media di parlare anche di quelle ragazze e quei ragazzi che oggi devono fare i conti con gli effetti collaterali del vaccino. Affermazioni pesanti che non sono piaciute a Selvaggia Lucarelli, che si è scagliata contro la 23enne su Instagram, tirando in ballo i suoi interventi di chirurgia estetica avvenuti in giovane età.

L’attacco di Selvaggia Lucarelli

Su Instagram Selvaggia Lucarelli ha scritto contro Chiara Nasti:

“Visto che la ragazza è così attenta al problema reazioni avverse, potrebbe raccontare quelle da anestesia totale e locale, da sostanze utilizzate nella medicina estetica e così via visto che a 17 anni si era già sottoposta a operazioni impegnative per aumentare il seno e con la medicina estetica mi sembra avere una certa confidenza. Di sicuro più che con i vaccini”

Selvaggia Lucarelli ha poi concluso il suo lungo post con una domanda provocatoria: “Per andare all’Isola dei Famosi quanti vaccini hai fatto?”. Chiara Nasti è stata infatti concorrente del reality show nel 2018 ma dopo una settimana ha deciso di abbandonare il programma perché sentiva troppo la mancanza del fidanzato d’epoca, il napoletano Ugo Abamonte.

La risposta di Chiara Nasti

La risposta di Chiara Nasti a Selvaggia Lucarelli non è tardata ad arrivare. L’influencer e imprenditrice napoletana ha lasciato un commento furioso sulla bacheca Instagram della giurata di Ballando con le Stelle:

“Solo perché ti sta sul ca**o il mio aspetto estetico da quando avevo 17 anni non ti dà il diritto di attaccarmi ogni volta. Fai passare dei messaggi gravissimi. Nessuno può esprimere più il proprio pensiero. Io lo faccio quando voglio e come mi pare. Tu sei una povera pazza che ce l’ha con tutti e lo sai”

Chiara Nasti ha poi tuonato contro Selvaggia Lucarelli in alcune storie Instagram del suo account personale, dove si è detta libera di esprimere il proprio pensiero anche in tema Covid:

“Mi fai passare per una bambola gonfiabile per aver fatto solo un paio di t***e due volte, perché ho avuto dei problemi. Scatenando odio soltanto perché uno la pensa in maniera diversa da te. Mi spiace, perché tra l’altro sei una persona apparentemente acculturata ma poco intelligente”

I precedenti tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Nasti

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli critica Chiara Nasti. Qualche anno fa la giornalista ha avuto da ridire sugli interventi di chirurgia estetica della napoletana. La Nasti non aveva neppure diciotto anni quando ha deciso di sottoporsi ad un’operazione di mastoplastica additiva. Inizialmente aveva provato a negare la situazione ma poi, dopo l’attacco di Selvaggia, Chiara ha ammesso la verità.