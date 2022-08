Covid, come sta Stefano De Martino? Gli aggiornamenti di Belen

Come sta Stefano De Martino? Nei giorni scorsi il conduttore tv avrebbe dovuto essere protagonista in consolle al Twiga, nota discoteca di Forte dei Marmi. Tuttavia la sua performance al dj set è saltata a causa del Covid. Proprio il locale ha reso noto che il danzatore campano non ha potuto presenziare perché colpito dal coronavirus. De Martino, dal canto suo, non ha proferito parola sulla vicenda, non dando alcun aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Ci ha pensato la sua compagna Belen Rodriguez a fornire informazioni sullo stato di salute dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Nelle scorse ore, la modella argentina ha realizzato una serie di Instagram Stories in cui si è immortalata assieme a tutta la sua famiglia, sull’Isola di Albarella, nella villa in cui sta trascorrendo le vacanze agostane. Presenti nella lussuosa dimora i figli di Belen, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Veronica Cozzani, Gustavo Rodriguez, Jeremias e Deborah Togni (compagna di quest’ultimo). Ed ecco che alla cena che l’allegra comitiva ha consumato venerdì 12 agosto ha presenziato anche Stefano De Martino. Il conduttore si è quindi ristabilito, superando lo ‘scoglio’ Covid.

Perché Belen Rodriguez ha scelto L’Isola Albarella come suo buen retiro

Le discoteche di Ibiza o i locali di Formentera? Né le une, né gli altri, meglio l’Isola di Albarella. Da due anni Belen preferisce trascorrere le ferie estive nell’incantevole località immersa nella natura del parco del Delta del Po (tra Chioggia e Comacchio, nel comune di Rosolina), collegata da una strada arginale e con un ponte alla terraferma. L’isola si estende per 528 ettari coperti dalla macchia mediterranea, con 2 milioni di alberi di 150 specie arboree diverse.

Tra Albarella e la famiglia Rodriguez è stato amore a prima vista. D’altra parte Belen è da sempre amante della natura. Con il tempo ha anche iniziato ad apprezzare la quiete rispetto alla vita notturna movimentata. Così, quando per la prima volta ha visto Albarella, è rimasta stregata a tal punto di piazzarci la sua ‘base’ estiva.