Belen pazza dell’Isola di Albarella: dove si trova, prezzi e cosa vedere

L’estate 2021? Decisamente diversa per Belen Rodriguez! Non solo perché lo scorso 12 luglio è diventata per la seconda volta mamma della piccola Luna Marì ma anche per il tipo di vacanze che ha scelto insieme al nuovo compagno Antonino Spinalbese. Per la prima volta dopo tanti anni la soubrette argentina ha detto addio alle Baleari ed è rimasta in Italia.

Al contrario di tanti altri personaggi famosi, però, Belen non ha scelto mete mondane e famose come la Sardegna, Forte dei Marmi o Capri. La Rodriguez ha puntato sull’Isola di Albarella, dove si è rifugiata per trascorrere le ultime settimane di gravidanza e dove è tornata dopo la nascita di Luna Marì. Tra una registrazione e l’altra di Tu si que vales la 36enne ha infatti deciso di lasciare la grigia Milano e fare base sull’isola.

Ma dove si trova l’Isola di Albarella? Perché ha stregato così tanto l’ex moglie di Stefano De Martino? Ebbene, l’Isola di Albarella si trova nel Parco del Delta del Po, tra Chioggia e Comacchio, nel comune di Rosolina in provincia di Rovigo, in Veneto.

Perché visitare l’Isola di Albarella

L’Isola di Albarella è un’isola immersa nella natura del parco del Delta del Po, collegata da una strada arginale e con un ponte alla terraferma, che si estende per 528 ettari coperti dalla macchia mediterranea, con 2 milioni di alberi di 150 specie arboree diverse.

Tra queste il pino marittimo e il pioppo bianco, il “Populus Alba”, da cui l’isola prende il nome. È un vero paradiso incontaminato immerso nella natura. Gli animali, avifauna selvatica come gli spettacolari fenicotteri rosa, ma anche daini, lepri, fagiani e scoiattoli, hanno trovato casa stabilendo un rapporto armonioso con l’uomo.

La vegetazione cresce rigogliosa, riempiendo l’isola di colori e profumi della macchia mediterranea. Sull’isola è possibile muoversi a piedi, in bici o a cavallo all’interno di tre boschi: il bosco dello sguardo, il bosco dell’anima e il bosco della conoscenza, all’interno dei quali sono stati ritagliati anche spazi per bambini e per permettere attività sportive e di birdwatching con apposite torrette.

È dunque la meta ideale per sportivi e famiglie, alla ricerca di pace e tranquillità. Sull’Isola di Albarella è possibile godere di fantastici panorami, sia all’alba sia al tramonto. Qui si promuove l’uso della bicicletta e delle golf car elettriche anziché quello delle auto, il cui accesso è limitato all’ingresso e al raggiungimento della propria abitazione.

Dove alloggiare sull’Isola di Albarella

Chi arriva sull’Isola di Albarella può scegliere tra oltre 300 case in affitto, di varie forme e dimensioni. Ville con piscina, case singole, appartamenti e residence, oltre a due alberghi a quattro stelle. Belen Rodriguez con Antonino Spinalbese e la sua famiglia ha optato per una villa in affitto con piscina, dove godere della massima tranquillità.

Quanto costa alloggiare sull’Isola di Albarella? I prezzi variano in base al periodo: generalmente una settimana in una villa può arrivare a costare tra i mille e i duemila euro. Molto dipende ovviamente dalla grandezza e dai comfort della struttura che si sceglie.