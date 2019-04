Cotto e Mangiato torna in tv con Tessa Gelisio: tutte le novità

Tessa Gelisio torna in tv con la rubrica culinaria Cotto e Mangiato

Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria di Studio Aperto, torna in tv con puntate inedite a partire da lunedì 15 aprile 2019 alle ore 12.10. Tante le novità della nuova stagione, condotta come sempre dalla conduttrice e giornalista nonché appassionata di cucina Tessa Gelisio. Tra le news Cotto e Mangiato-Menù Giovani chef: si tratta di una gara che vede talentuosi ragazzi alle prese con inedite ricette. Una sfida per aggiudicarsi una borsa di studio del valore di 3000 euro in gettoni d’oro da investire nella futura formazione professionale dei giovani concorrenti. Il vincitore verrà decretato da una giuria composta da alcuni amici di Cotto e Mangiato che affiancheranno la padrona di casa. Tra questi: lo chef Franco Aliberti, lo chef Andrea Mainardi, l’attore Nino Formicola, l’ex calciatore Pietro Paolo Virdis con la moglie Claudia, chef del ristorante Il Gusto di Virdis, il comico Gianluca De Angelis con la moglie Vasiliki Pierrakea, chef esperta in cucina greca del ristorante Vasiliki Kouzina.

Tessa Gelisio propone nuovi menù a Cotto e Mangiato 2019

Nel corso della nuova edizione di Cotto e Mangiato verranno presentati da Tessa Gelisio nuovi tipi di menù. Delle vere e proprie puntate a tema per esplorare ancora più a fondo la cucina italiana e quella internazionale. Ci sarà poi lo chef Diego Rossi che salterà i migliori prodotti della tradizione culinaria italiana con i Menù in trattoria. Affiancato da tutto il suo staff, o meglio ancora dalla sua “brigata” che con grande affiatamento lavora alla realizzazione dei piatti, Rossi presenterà i piatti che fanno della trattoria l’ambiente rassicurante amato dagli italiani e non solo.

Il barbecue sarà uno dei protagonisti di Cotto e Mangiato 2019

Grande protagonista di Cotto e Mangiato 2019 il barbecue: verranno proposte diverse e originali ricette a tema.