Costumiste Amici lavorano gomito a gomito: la distanza? Retroscena e foto

Costumiste Amici lavorano gomito a gomito: e la distanza? Retroscena e foto ‘scomoda’

Amici di Maria De Filippi, la foto trapelata dal dietro le quinte della trasmissione è assai scomoda. A pubblicarla è stato Dagospia, che sul proprio sito ha diffuso uno scatto (qui sotto) in cui si vedono le costumiste del talent show di Canale 5 lavorare gomito a gomito per cucire le felpe personalizzate dei concorrenti (la vicenda sarebbe accaduta in vista della puntata andata in onda venerdì scorso, il 20 marzo). Sul fatto che le donne fotografate stessero operando in stretto contatto e in piena emergenza coronavirus, non rispettando quindi le distanze di sicurezza anti contagio, sembrano esserci pochi dubbi, come testimoniato dalle mascherine indossate dalle donne stesse. L’istantanea farà molto discutere. Si attendono chiarimenti dalla redazione dello show.

“Te lo do io il metro di distanza: ecco come hanno lavorato venerdì le costumiste di ‘Amici'”

Dagospia ha commentato così la foto diramata: “Mediaset, abbiamo un problema – Te lo do io il metro di distanza: ecco come hanno lavorato venerdì le costumiste di ‘Amici’. I ballerini non si toccano, ma loro devono cucire gomito a gomito le orrende felpe coi faccioni dei concorrenti”. In effetti, da quanto si nota nello scatto, le costumiste non rispettano minimamente la distanza di sicurezza, lavorando sul medesimo tavolo.

Selvaggia Lucarelli tuona su Barbara d’Urso

Nella giornata odierna, a proposito del tema inerente alle misure di sicurezza da rispettare, Selvaggia Lucarelli ha tuonato su Barbara d’Urso. La critica della giornalista è giunta a commento di una foto postata dalla conduttrice che prima di andare in onda con Live Non è la d’Urso si è immortalata nei camerini in fase trucco e parrucco. A far perdere la pazienza a Selvaggia, che con la d’Urso è sempre in rapporti molto tesi, il fatto che le persone intorno a lei indossassero la mascherina a differenza sua. Di seguito il duro post che la giurata di Ballando con le Stelle ha scritto nei confronti della presentatrice di Pomeriggio 5: