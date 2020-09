Da pochi giorni è iniziata la nuova stagione televisiva italiana tra novità e riconferme. Nel giorno festivo sono tornate in onda Mara Venier, con Domenica In, e Barbara d’Urso, con il doppio impegno a Domenica Live e a Live – Non è la d’Urso. Entrambe non hanno fatto registrare gli stessi ascolti dell’edizione scorsa, ma la stagione è lunga e c’è tutto il tempo per migliorare e rimettersi in carreggiata. A proposito delle due ‘regine’, amiche e ‘rivali’, ha detto la sua Maurizio Costanzo, decano del giornalismo e delle trasmissione del piccolo schermo italiane. Il marito di Maria De Filippi ha analizzato gli show orchestrati dalla conduttrice veneziana e da quella partenopea lungo le colonne del quotidiano Libero, affermando che i dirigenti Rai e Mediaset, quando Barbara e Mara lasceranno i propri show, dovrebbero cambiare nome ai programmi.

Costanzo: “Quando Mara Venier e Barbara d’Urso smetteranno, i dirigenti dovranno cambiare nome ai loro programmi”

Secondo Costanzo, quando la Venier vorrà smettere con Domenica In, i “dirigenti dovranno cambiar nome al programma”. Il giornalista spiega quindi il ragionamento dietro a una simile affermazione, sostenendo che ormai il talk di Rai Uno è troppo legato alla sua conduttrice e dunque identificabile solo con lei. Stesso discorso fatto per Barbara d’Urso e le relative trasmissioni da lei guidate. “La d’Urso caratterizza particolarmente i programmi che conduce”, dichiara sempre Costanzo. Dunque, secondo il giornalista, non c’è Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e tantomeno Pomeriggio 5 senza la medesima conduttrice napoletana. Un concetto interessante che non lascia spazio a un possibile passaggio di testimone in futuro dei suddetti show. Chissà cosa ne penseranno i vertici di Viale Mazzini (Rai) e Cologno Monzese (Mediaset).

Mara Venier e Barbara d’Urso riprendono da dove avevano lasciato…

Durante la prima puntata della nuova edizione di Domenica In, ‘Zia Mara’ ha ripreso da dove aveva lasciato. In studio sono stati trattati temi ‘leggeri’ (vedi l’intervista-chiacchierata con Romina Power, Loretta Goggi, Anna Tatangelo, Claudio Amendola), ma anche l’informazione relativa al coronavirus (vedi intervista al professor Francesco Le Foche) e quella inerente alla cronaca estera (vedi intervista a Mika sul tema Libano). Anche Barbara d’Urso ha proseguito nel suo ‘classico’ solco, puntando sugli ‘scoop rosa’ e gli ‘incontri-scontri’ dei suoi ospiti, oltre a riservare a Live degli spazi alla politica.