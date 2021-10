Costanzo sta con Adriana Volpe: “Magalli, torna a fare il conduttore”

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli? Maurizio Costanzo dice basta! Sul settimanale Nuovo, dove da anni cura una rubrica televisiva, il conduttore e giornalista si è detto stufo di questa faccenda. Il marito di Maria De Filippi ha appoggiato una lettrice che ha fatto notare che da tempo ormai, durante le interviste, a Magalli chiedono di continuo solo ed esclusivamente della sua lite con la bionda collega.

Le ultime a solleticare Giancarlo su questa spinosa questione sono state Simona Ventura e Paola Perego a Citofonare Rai 2. “Facciamolo parlare d’altro”, è stato l’appello della telespettatrice, che ha trovato il completo appoggio di Maurizio Costanzo. Il padrone di casa del Maurizio Costanzo Show ha così detto la sua:

“La storia della perenne lite con Adriana Volpe ha stancato. Basta polemiche, deve tornare a fare il conduttore! Paola Perego e Simona Ventura cambino argomento, se credono”

Dunque il messaggio di Maurizio Costanzo è chiaro: la querelle tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, rispolverata tra l’altro di recente pure al Grande Fratello Vip, ha stancato. E sul piccolo schermo l’83enne vorrebbe vedere altro e non soffermarsi sulle solite faccende.

I dubbi sulla lite tra Adriana Volpe e Magalli

In realtà non è la prima volta che Maurizio Costanzo esprime perplessità su quanto accaduto a I Fatti Vostri tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Il marito di Maria De Filippi non aveva nascosto lo scorso anno dei dubbi sulla faccenda spiegando di non essere così sicuro che sia poi finita in Tribunale.

Maurizio Costanzo aveva inoltre invitato la Volpe e Magalli a lasciar perdere denunce e giudici e a provare a dimenticare e, perché no, tornare a lavorare insieme. Un consiglio che i diretti interessati non hanno mai seguito. Dopo varie edizioni de I Fatti Vostri e Mezzogiorno in famiglia Adriana ha chiuso con la Rai.

Nel 2020 la conduttrice è approdata a Mediaset, come concorrente del Grande Fratello Vip. Successivamente ha lavorato per Sky, su Tv8, e poi ha accettato la proposta di Alfonso Signorini di tornare nel bunker di Cinecittà in qualità di opinionista.

Giancarlo Magalli, invece, è sempre rimasto in Rai e dopo l’addio a I Fatti Vostri si appresta a condurre un nuovo programma, di nuovo su Rai 2, dal titolo Una parola di troppo.