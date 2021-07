Costanzo, sfogo contro Mediaset: arriva la lettera di Pier Silvio Berlusconi

Nessuna frizione tra Maurizio Costanzo e il numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. L’imprenditore, dopo lo sfogo nei suoi confronti del decano del giornalismo italiano, ha gettato acqua sul fuoco, coccolando il marito di Maria De Filippi. Ma che cosa è accaduto? Perché Costanzo ha punzecchiato il figlio del fondatore di Fininvest? Tutto ha avuto inizio dopo la presentazione dei palinsesti del Biscione…

Nel corso dell’evento in cui Mediaset ha svelato i suoi piani per la prossima stagione televisiva, non è stata fatta alcuna menzione al Maurizio Costanzo Show, che quest’anno celebrerà la sua quarantesima edizione. Innanzitutto è bene precisare che lo storico talk di Canale Cinque non è stato cancellato. Costanzo, però, visto che non è stato nominato, ha avuto il sospetto che fosse stato messo in stand by.

“Ho avuto l’impressione – ha dichiarato Maurizio – di aver interrotto il programma perché alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato. Mi dispiace perché in autunno festeggerò il quarantesimo anno del Maurizio Costanzo Show. Furono cinque le persone a essere chiamate: Mike Bongiorno, Corrado, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e io. Sono l’unico vivente, un po’ di rispetto, no?”.

Queste le esternazioni che hanno fatto parecchio rumore. Anche perché il giornalista, come appare chiaro leggendo il suo intervento, non è andato per il sottile. Alla luce di ciò, Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che la storica trasmissione della seconda serata della rete ammiraglia Mediaset tornerà in onda. Non solo: tramite una lettera pubblicata sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha speso parole al miele per Costanzo, facendo rientrare la polemica.

“Affetto, stima e riconoscenza. Sono questi i sentimenti che ho sempre nutrito per Costanzo fin dagli Anni 90, quando Maurizio fu uno dei miei primi punti di riferimento professionali nel mondo della tv. E anche oggi che il grande giornalista ha superato gli ottant’anni, Mediaset e io siamo orgogliosi di averlo ancora in squadra e di poter festeggiare nella prossima stagione su Canale 5 la 40esima edizione del Maurizio Costanzo Show. Un’occasione in cui sarò felice di celebrare non solo una delle figure più rilevanti della tv italiana ma soprattutto un caro amico”.

Insomma, soltanto un qui pro quo. Il Maurizio Costanzo Show è ‘salvo’ e potrà festeggiare i quarant’anni di messa in onda su Canale Cinque. Il marito di Maria De Filippi, dopo aver avuto la conferma che il talk non sarà archiviato, ha spiegato cosa ha in serbo per la prossima edizione.

In particolare ha raccontato che gli piacerebbe avere come ospiti Michele Santoro e David Letterman (in collegamento dagli Stati Uniti d’America). Con entrambi, in passato, ha realizzato degli interessanti gemellaggi, con i programmi David Letterman show e Samarcanda.

Altra presenza attesa, è quella dell’attuale sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, con cui si parlerà di pandemia e tutto ciò che ci ruota attorno. Maurizio spera poi di avere tra gli ospiti José Mourinho, che quest’anno guiderà la squadra della Roma. Altro sogno è avere in studio i calciatori del team giallorosso.

Costanzo ha anche detto che sta pensando di dare spazio a quelle persone che sono scomparse da anni dalla tv, come ad esempio Marco Columbro, Susanna Messaggio e il duo formato da Gigi e Andrea. Il giornalista tornerà in onda anche con ‘L’intervista’: tra gli ospiti ci saranno Achille Lauro, Gianni Morandi e Renato Zero.