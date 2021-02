Costanzo: “Grande Fratello Vip ha toccato il fondo. Ecco di chi è la colpa”

Maurizio Costanzo non è mai stato un fan del Grande Fratello Vip. Più volte in passato il marito di Maria De Filippi ha criticato il reality show di Mediaset. E il giornalista è tornato a farlo nella sua rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Costanzo ha risposto ad una lettrice che ha assicurato che il GF Vip ha ormai toccato il fondo con la quinta edizione condotta da Alfonso Signorini con la collaborazione di Antonella Elia e Pupo.

In sei mesi di trasmissione le polemiche sono state davvero tante, forse troppe. L’ultima ha coinvolto Alda D’Eusanio, espulsa dal Grande Fratello Vip per volere di Mediaset dopo le scioccanti dichiarazioni su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. Maurizio Costanzo si è trovato d’accordo con la sua lettrice: il GF Vip ha davvero toccato il fondo. E l’82enne ha spiegato il motivo di tanto degrado culturale e sociologico:

“Se il Grande Fratello Vip ha toccato il fondo non è colpa del format, nè del conduttore, nè di Canale 5. A mio avviso la vera responsabilità è delle persone che, da settembre a oggi, hanno frequentato la Casa. Parliamo di professionisti della televisione e dello spettacolo”

Maurizio Costanzo ha dunque bocciato Stefano Bettarini, squalificato per una bestemmia, e la già citata Alda D’Eusanio per le ignobili parole usate contro Laura Pausini, che è stata costretta a querelare la gieffina. Ma il giornalista ha puntato il dito pure contro Fausto Leali e le sue discutibili affermazioni sul fascismo. Il cantante è stato il primo squalificato della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Maurizio Costanzo ha aggiunto a proposito della trasmissione Mediaset:

“Questa gente sa bene che là dentro ci sono telecamere ovunque e non è ammissibile che ci si lasci andare in quel modo”

Roberta Bruzzone contro il Grande Fratello Vip: “Non deve andare in onda”

Nei giorni scorsi anche Roberta Bruzzone, la famosa criminologa spesso ospite delle trasmissione Rai, ha duramente criticato il Grande Fratello Vip. La Bruzzone ha definito lo show di Canale 5 del tutto diseducativo, soprattutto nei confronti delle generazioni più giovani.

Come Maurizio Costanzo pure Roberta Bruzzone ha stroncato il cast del Grande Fratello Vip 5 composto, a detta della criminologa, da ragazzini e personaggi di una certa età che pronunciano frasi terribili. Per la Bruzzone il GF Vip non dovrebbe andare in onda in un periodo storico così complicato come quello che stiamo vivendo.