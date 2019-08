Maurizio Costanzo compleanno: il giornalista e conduttore si racconta tra gioia e malinconia

Il grande Maurizio Costanzo festeggia il compleanno e nella giornata di oggi (28 agosto 2019) compie ben 81 anni. Un traguardo importante per lo stimato giornalista e presentatore televisivo che varca la soglia degli ottanta con nuovi impegni e ancora tanta voglia di fare televisione. Il marito di Maria De Filippi, raggiunto dai microfoni di Tv Blog, ha raccontato come vive questo periodo della sua vita, rivelando di vivere con gioia il tempo che trascorre. Anche se a volte, ovviamente, i ricordi gli regalano momenti malinconici. Una bella chiacchierata anche sulla televisione, quella di Costanzo, in cui ha parlato dei suoi prossimi appuntamenti sul piccolo schermo con lo storico Maurizio Costanzo Show e anche qualche novità.

Maurizio Costanzo festeggia 81 anni, i pensieri nel giorno del compleanno: “Vivo con gioia”

Il neo ottantunenne Maurizio Costanzo, nel giorno del suo 81esimo compleanno ha scambiato qualche battuta con il sito Tv Blog a cui ha confidato e spiegato come vive questa nuova pagina della sua vita e queste giornate in qualche modo speciali: “Le vivo con gioia perché, anno dopo anno, posso continuare ancora a viverle”. In tali momenti è facile tornare indietro nel tempo con la mente, così lo storico autore rivela cosa lo rende un po’ nostalgico e malinconico: “Mi provoca un po’ di malinconia pensare alla mia infanzia, ma, principalmente, ai miei genitori”.

Il Maurizio Costanzo Show e i nuovi progetti in tv

Ma questi sentimenti di malinconia e il tempo che passa non fermano di certo Costanzo, che a breve tornerà con il Maurizio Costanzo Show con una puntata speciale dedicata ad un altro grande ed indimenticabile volto televisivo: “Siamo a pochi giorni (% settembre Ndr) dai dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno, abbiamo pensato di ricordarlo in televisione, avendo io accanto il figlio di Mike, Nicolò, e poi da Gerry Scotti a Pippo Baudo a tutte le vallette, a Walter Veltroni, a Vittorio Sgarbi e altri ancora”. Ma non mancheranno le novità, Maurizio infatti tornerà anche in Rai con un nuovo show: “l programma si chiamerà “Gran varietà” e sarà la riproposta dei grandi varietà televisivi del sabato sera che hanno affezionato il pubblico come nessun altro programma. Ci saranno degli ospiti, penso, e ci saranno, ovviamente, materiali di repertorio del passato”.

Mediaset omaggia Maurizio Costanzo con una programmazione speciale per il suo compleanno

Ovviamente non si può fare a meno di toccare anche l’argomento Maria De Filippi, recentemente ringraziata in modo pubblico da Costanzo. Per il presentatore, la moglie fa un buona tv e deve continuare così: “Io ritengo che ognuno debba fare la televisione che sa fare e che ha dimostrato di saper fare. Maria ha dimostrato di saper fare molto bene la televisione che fa”. Nel giorno della sua nascita, Maurizio sarà anche celebrato da Mediaset con una programmazione ad hoc su Mediaset Extra in cui verranno ricordati alcuni momenti della sua lunghissima ed eclettica carriera. La programmazione speciale è partita questa mattina alle 07.00 e si protrarrà fino alle 06.00 di domani 29 agosto.