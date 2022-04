Costanzo bacchetta Cecilia Rodriguez e difende l’Isola: “Parole pericolose”

Maurizio Costanzo ha detto la sua sulle dichiarazioni di Cecilia Rodriguez all’Isola dei Famosi. Per fortuna del programma, per così dire, non si è sollevato chissà quale polverone dopo quelle parole. Evidentemente la maggior parte del pubblico ha dato per scontato che certe dinamiche fanno parte di un reality show e ci può stare che alcune cose facciano parte di una specie di copione. Che poi di copione magari non si può parlare, sarebbe più corretto parlare di semplice preparazione e scaletta della puntata. Soprattutto quando è un gioco organizzato fra due ospiti del programma, non dei concorrenti.

Si sta parlando ovviamente di quando Cecilia ha detto che la prova con Arianna Cirrincione era organizzata. Ilary Blasi ha sorvolato sulla frase, non dando importanza alla cosa. E secondo Costanzo ha fatto bene. Il marito di Maria De Filippi ha una rubrica sul settimanale Nuovo nella quale risponde alle curiosità dei lettori. Sull’ultimo numero, una spettatrice dell’Isola dei Famosi ha chiesto a Costanzo un parere sulle dichiarazioni della Rodriguez, arrivate per giunta proprio nello studio dell’Isola.

Nel rispondere Maurizio Costanzo ha precisato innanzitutto che va tenuto conto del contesto in cui tutto è avvenuto. Tuttavia ha sentito di dover difendere l’Isola dei Famosi. Quindi ha precisato che è ovvio che ci siano dinamiche “preparate” dagli autori, non c’è nulla di nuovo in questo. Dall’altra parte però ciò non vuol dire che sia tutto studiato, scritto e preparato:

“Non significa che ci sia un copione o che lo spettacolo sia finto. Vuol dire, semplicemente, che chi gestisce una trasmissione cerca di renderla interessante e appetibile, quindi prepara giochi o scenette che possano servire a questo scopo. Ciò non significa che il reality sia falsato o che i concorrenti siano alla fine degli attori: questa è una visione complottista del tutto falsa”

Nulla di nuovo, insomma. Se esistono degli autori dietro a un programma o a un reality show è chiaro che svolgano il loro lavoro. Fatte queste premesse e questi chiarimenti sulla prova preparata di Cecilia e Arianna, Maurizio Costanzo ha bacchettato la Rodriguez. Secondo lui, infatti, ciò che ha detto è stato abbastanza grave: “Secondo me, ha fatto bene llary Blasi a lasciar correre la frase della Rodriguez, che avrebbe fatto meglio a evitare affermazioni pericolose come quelle che ha detto”.

Ha concluso invitando la spettatrice a stare tranquilla, perché l’Isola dei Famosi è sì un reality ma reale. Chi fa polemiche o cerca il pelo nell’uovo, per lui, “sono chiacchiere”. È chiara però una cosa: a Maurizio Costanzo non è tanto piaciuto l’intervento di Cecilia all’Isola 2022.