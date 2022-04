Isola, Cecilia smonta il reality: “Era tutto organizzato”, retroscena su Moser

La Rodriguez era in studio per sostenere suo fratello e suo papà quando si è lasciata sfuggire qualcosa di troppo sulla passata edizione

Cecilia Rodriguez ha svelato che una prova all’Isola dei Famosi era organizzata! Non si parla dell’edizione in corso ma di quella passata, quando c’era Ignazio Moser tra i concorrenti. Quest’anno Cecilia è in studio per sostenere Jeremias e Gustavo, fratello e papà, e si è lasciata scappare forse qualcosa di troppo. Nulla di grave, visto che si tratta di una prova di cui è stata protagonista ma come ospite e non come concorrente. Il fatto che abbia però fatto questa rivelazione sull’Isola dei Famosi nello studio dell’Isola dei Famosi e in tutta naturalezza ha spiazzato il Web!

Cosa ha detto la Rodriguez? Cecilia ha svelato che la prova con Arianna Cirrincione era organizzata. Quando Ilary Blasi l’ha interpellata per commentare la mancata prova per diventare leader dei due Rodriguez sull’Isola lei si è detta sollevata. Quindi ha spiegato che si tratta di una prova, quella del girarrosto, molto difficile in cui ci si graffia tanto. La conduttrice ha ricordato al pubblico che Cecilia ha fatto la prova l’anno scorso e la Rodriguez ha confermato, spiegando che era con Arianna. E ha aggiunto: “Lei è caduta dopo un secondo. Sì era un po’ era un po’ organizzato alla fine, diciamo la verità”.

Nicola Savino era stupito: “Come organizzato?”. Forse è stato anche un tentativo per far notare a Cecilia che stava praticamente smascherando gli autori del programma in cui era ospite. La Rodriguez però ha ribadito: “Sì doveva cadere lei, era così. Però è caduta prima del dovuto”. Ilary Blasi ha sorvolato ed è andata avanti con la puntata come nulla fosse.

Era il 7 giugno 2021 quando Cecilia Rodriguez è volata in Honduras insieme ad Arianna Cirrincione per incontrare i loro fidanzati, ovvero Ignazio Moser e Andrea Cerioli. In quella occasione proprio Ilary Blasi aveva spiegato alle due fidanzate che avrebbero affrontato un “duello molto faticoso” e solo la vincitrice avrebbe vissuto un momento romantico col fidanzato. L’altra sarebbe tornata a casa senza incontrare la propria metà. Cecilia e Arianna hanno replicato con stupore, insomma hanno recitato bene visto ciò che ha rivelato oggi la Rodriguez. Durante la prova in effetti Arianna è caduta dopo otto secondi, ma a quanto pare era tutto già stabilito dalla produzione.

Gli autori avevano puntato sull’incontro tra Ignazio e Cecilia a Cayo Paloma. Alla fine però anche Arianna e Andrea si sono incontrati, con tanto di scherzetto per Cerioli che si è trovato davanti prima Daniela Martani, con la quale si era spesso scontrato. Poi c’è stato l’incontro con la fidanzata Arianna. Che entrambe avrebbero incontrato i rispettivi fidanzati era scontato, certo è che le parole di Cecilia Rodriguez sulla prova con Arianna Cirrincione hanno spiazzato il pubblico: perché fare quella prova, se neanche c’era da decidere quale incontro fare prima?

Ma Cecilia Rodriguez che sputtana la produzione?✈️✈️✈️ #isola — Francesco (@Frances08761085) April 11, 2022

IN CHE SENSO DOVEVA CADERE ARIANNA ED ERA TUTTO ORGANIZZATO#isola — Rachele✈⚽️???? (@Rache_congiatu) April 11, 2022