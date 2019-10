Vieri e Costanza, il pancino sospetto c’è (foto): secondo bebè? Il gossip

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, il pancino sospetto c’è (foto): secondo figlio in arrivo? Il gossip

Non è un mistero che Bobo Vieri e Costanza Caracciolo abbiano il desiderio di allargare la famiglia. Loro stessi, durante l’ultima e sola intervista di coppia rilascia a Verissimo da Silvia Toffanin (Canale 5), hanno apertamente dichiarato di essere già pronti per il secondo figlio, dopo l’arrivo della piccola Stella. Le parole dell’ex calciatore e della showgirl sono parse non del tutto strane, ma nemmeno del tutto ‘normali’. In molti hanno pensato che una simile ammissione nascondesse in realtà una gravidanza già in cantiere. Ora, a corroborare ulteriormente il gossip che i due diventeranno presto e di nuovo genitori ci sono anche le foto di un pancino assai sospetto. A divulgarle è stato il settimanale Oggi, che ha pochi dubbi sul fatto che l’ex velina sia in dolce attesa.

“A guardare queste foto […] sembra proprio che i lavori siano ben avanzati”. Lo spiffero e le foto di Oggi

“A guardare queste foto […] sembra proprio che i lavori siano ben avanzati. Sotto il pull nero di Costanza, infatti, si nasconde un pancino già bello rotondo“, scrive il settimanale Oggi a corredo degli scatti carpiti alla coppia, mentre era a passeggio per le vie di Milano con tanto di passeggino in cui riposava Stella. “Ma se la coppia è tanto felice perché questi musi lunghi per strada? Semplice, talvolta gli ormoni della gravidanza giocano brutti scherzi. Ma la gioia è dietro l’angolo”, conclude lo spiffero del magazine. Che a breve ci sarà un lieto annuncio? Si spera…

Il ‘Bobo show’ a Verissimo: che intesa con Costanza!

Costanza e Bobo, di recente, sono stati ospiti a Verissimo, dando vita a una delle interviste più divertenti che abbia mai realizzato il programma. Tutto merito della simpatia di entrambi. Istrionico e trascinante Bobo, che con una raffica di battute ha tolto la ‘crosta’ retorica in cui spesso si casca parlando di sentimenti e love story. Anche la Caracciolo ha mostrato il suo lato giocoso, un lato che si sposa perfettamente con quello del marito. Certo, il merito va anche alla padrona di casa Silvia Toffanin, che ha sapientemente guidato la chiacchierata, spesso interrotta da fragorose risate dal pubblico in studio che è stato ‘travolto’ dal Bobo show.