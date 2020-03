Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: è nata la seconda figlia

By

Costanza Caracciolo ha partorito: è nata la seconda figlia di Bobo Vieri

Costanza Caracciolo e Christian Vieri di nuovo genitori. È nata la seconda figlia della coppia: Isabel. A dare l’annuncio l’ex calciatore, che ha postato sul suo account Instagram il fiocco nascita della neo arrivata. La piccola è nata a Milano e sta bene, così come la sua mamma. Nel suo ultimo post Instagram Vieri ha rimarcato il grande amore che prova per l’ex Velina di Striscia la notizia. L’unica donna che è riuscita a fargli mettere la testa a posto con matrimonio e figli. La soubrette siciliana (30 anni) e lo sportivo (46) sono già genitori di Stella, nata a novembre 2018. Le nozze sono arrivata in gran segreto un anno fa, a marzo 2019, alla presenza dei soli testimoni.

È nata Isabel: la dedica d’amore di Vieri per la moglie Costanza Caracciolo

“Benvenuta Isabel. Coco love u forever”, ha scritto Christian Vieri su Instagram, ricevendo in poco tempo migliaia di like e commenti di auguri. Tra i tanti molti vip come: Elena Santarelli, Vittorio Brumotti, Marco Borriello, Ciro Ferrara.