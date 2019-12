Costanza Caracciolo conferma a Verissimo la seconda gravidanza

Costanza Caracciolo è tornata a Verissimo per confermare la seconda gravidanza. Una dolce attesa che sta facendo chiacchierare da mesi ma che l’ex Velina di Striscia la notizia ha scelto di annunciare solo ora che è entrata nel sesto mese. Un eccesso di zelo dovuto alla passata esperienza della bella siciliana, che due anni fa ha perso un bambino dall’attuale marito Bobo Vieri. Ora che i primi mesi, quelli più delicati, sono stati superati la Caracciolo ha deciso di condividere con tutti questa bella notizia. Nel salotto di Silvia Toffanin Costanza ha anche ammesso che sta aspettando un’altra bambina, dopo la primogenita Stella che ha compiuto di recente un anno. Tra un aneddoto e una confidenza, la 29enne non è riuscita a trattenere le lacrime.

Costanza Caracciolo piange per la lettera della madre

Costanza Caracciolo si è emozionata a Verissimo mentre leggeva la lettera che la madre Stefania ha fatto recapitare a Silvia Toffanin. Una missiva nella quale la donna si è detta orgogliosa e fiera della figlia che, da bambina dolce e talentuosa, è diventata una donna intraprendente e una mamma premurosa. Parole che hanno toccato il cuore di Costanza, che non è riuscita a trattenersi davanti alla Toffanin. E sempre a Silvia Costanza ha rivelato il motivo per il quale non mostra mai Stella su Instagram. “Lo faccio per la forte protezione che ho per lei. È un mondo di leoni. È bello perché ti fai conoscere ma tante volte Instagram è la rovina. Non do Stella in pasto ai leoni: io mi posso difendere, lei no. Anche se lei è meravigliosa e vorrei mostrarla a tutto il mondo”, ha spiegato.

Costanza Caracciolo rinvia il secondo matrimonio con Vieri?

“L’altro matrimonio? Forse quando le bambine saranno grandi e potranno portarci le fedi…”, ha detto timidamente Costanza Caracciolo a Verissimo. La modella ha già sposato Bobo Vieri in gran segreto lo scorso marzo, alla presenza dei soli testimoni. Entrambi sono intenzionati ad organizzare un secondo matrimonio ma il momento, data questa seconda gravidanza, il progetto è stato accantonato.