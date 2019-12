Costanza Caracciolo incinta: ufficiale. Verissimo, parla la moglie di Vieri

Costanza Caracciolo è incinta: ora è ufficiale. La moglie di Bobo Vieri parla a Verissimo e mostra il pancino. Rivelato anche il sesso del bebè

La notizia era nell’aria da settimane, ora arriva la conferma ufficiale: Costanza Caracciolo e Bobo Vieri aspettano il secondo figlio. Per la precisione la seconda figlia, visto che il fiocco che appenderanno sul portone di casa sarà di nuovo rosa. In arrivo c’è un’altra femminuccia che andrà a fare compagnia alla piccola Stella che ha tagliato il primo anno di vita il 18 novembre scorso. La notizia della gravidanza dell’ex velina di Striscia la Notizia è stata data a Verissimo (in onda domani su Canale 5, sabato 7 dicembre). In studio ci sarà proprio Costanza, che torna a trovare Silvia Toffanin a distanza di poche settimane. Di recente è sbarcata nel talk targato Mediaset in compagnia del marito Vieri (già allora il presagio che fosse incinta era stato piuttosto lampante) che stavolta non ci sarà.

Verissimo, Costanza Caracciolo parlerà della sua seconda gravidanza: “È una bambina”. L’ex velina al sesto mese di gravidanza

“Domani, per la prima volta e in esclusiva a Verissimo, Costanza Caracciolo parlerà della sua seconda gravidanza: ‘È una bambina’”. Con questo messaggio pubblicato su Instagram, Verissimo ha dato la news. In ‘allegato’ anche una foto di Silvia e Costanza che mostra con gioia il pancino. “Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza”, ha dichiarato la Caracciolo. Ricordiamo che circa un mese e mezzo fa, il settimanale Chi aveva anticipato tutti scrivendo che la moglie di Bobo Vieri era rimasta nuovamente incinta e che aspettava una bimba. Da quando il magazine diretto da Alfonso Signori ha pubblicato la notizia, fino a oggi, non era mai arrivata l’ufficialità sull’indiscrezione. Ora ogni dubbio è stato fugato.

Vieri e Costanza: le nozze in gran segreto

Bobo e Costanza hanno bruciato tutte le tappe dopo aver cominciato la love story. Dopo la nascita di Stella, la coppia si è sposata in gran segreto a Milano. “Eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina. Poi più avanti, magari faremo una festa con tutti”, ha raccontato l’ex calciatore di recente a proposito delle nozze segrete con la Caracciolo.