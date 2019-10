Costanza Caracciolo incinta: un’altra figlia femmina per Bobo Vieri

Christian Vieri: Costanza Caracciolo è incinta della seconda figlia

Non ci sono più dubbi: Costanza Caracciolo è di nuovo incinta. Le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano quello che si sussurra da settimane: si sta per allargare la famiglia di Bobo Vieri. L’ex calciatore e l’ex Velina di Striscia la notizia non hanno nascosto la volontà di avere un altro erede ma il passo sarebbe già stato fatto. L’annuncio ufficiale da parte della coppia non è ancora arrivato ma negli scatti della rivista edita da Mondadori la bella siciliana mostra un pancione bello grande, che ha superato i tre mesi di gravidanza, di solito quelli più difficili. Stando a quanto si legge sul giornale di Alfonso Signorini Costanza sarebbe incinta di un’altra bambina, la seconda dopo Stella, nata un anno fa.

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri di nuovo genitori

A quanto pare, dunque, Christian Vieri e Costanza Caracciolo appenderanno un altro fiocco rosa nel 2020. “Se dovesse arrivare un maschietto vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare ”, aveva detto di recente il nuovo opinionista di Tiki Taka a Verissimo.

Costanza Caracciolo e Bovo Vieri sono sposati

Dopo la nascita di Stella – che ha cambiato la vita di entrambi- Vieri e Costanza si sono sposati in gran segreto a Milano. “Eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina. Poi più avanti, magari faremo una festa con tutti”, ha raccontato Bobo.