Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: sposi in gran segreto? Le indiscrezioni

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si sono sposati in gran segreto? Le indiscrezioni

La coppia formata da Costanza Caracciolo e Bobo Vieri potrebbe esser convolata a nozze in gran segreto. A rivelare la notizia il settimanale Gente in uscita venerdì 22 marzo. I due si sarebbero sposati con grande riservatezza lunedì 18 marzo, a Villa Litta Modigliani, a Milano. Sempre secondo la rivista, per l’evento l’ex bomber avrebbe optato per un look decisamente casual, mentre Costanza avrebbe indossato un tailleur e pantaloni neri con camicetta perla.Questo lo scoop che il settimanale mostra in anteprima. L’amore tra Costanza e Bobo è nato da una bellissima amicizia che dopo diversi anni si è trasformata in un sentimento più forte, tanto da indurli al matrimonio. La coppia vive ora uno dei momenti più felici della loro vita, con la nascita della prima figlia, la piccola Stella. Dopo il lieto evento, Bobo aveva deciso di sposare finalmente la splendida compagna e renderla sua moglie per tutta la vita.

Costanza e Vieri: il matrimonio è avvenuto?

Secondo quanto riporta Gente, Costanza e Vieri non hanno saputo aspettare l’estate per sposarsi. La coppia infatti si sarebbe sposata in gran segreto a Milano, alla presenza della famiglia e degli amici più stretti. Lasciando dunque alla porta giornali, tv e media. La notizia del loro imminente matrimonio era stata riportata da Alberto Dandolo su Oggi, anche allora si parlava di matrimonio segreto, che però si ipotizzava potesse avvenire in estate. E non solo: secondo alcuni gossip la coppia starebbe già pensando ad allargare la famiglia, con l’arrivo di un secondo figlio. Lo scorso novembre è infatti nata la piccola Stella, la primogenita della coppia.

È nata Stella: l’annuncio di papà Bobo

Lo scorso 18 novembre è nata Stella, la prima figlia della coppia. Ad annunciare l’arrivo della lieta notizia, l’ex calciatore che ha rivelato la nascita della piccola sui social network. Stella è nata a Milano, anche se la coppia voleva che il parto avvenisse a Miami, città dove Bobo vive ormai da anni.