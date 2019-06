Costanza Caracciolo su Bobo Vieri: “Papà modello con Stella”

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: la loro famiglia e la vita con Stella

Solo pochi giorni fa Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno festeggiato il battesimo della piccolo Stella, che tra qualche giorno farà 7 mesi. La piccola ha rallegrato la vita di mamma e papà e cambiato profondamente l’ex calciatore, che viaggia insieme alla famiglia dall’Italia a Miami e viceversa. Stella ha portato la coppia all’altare, Costanza e Vieri infatti si sono sposati in gran segreto come aveva riportato solo pochi mesi fa il settimanale Oggi, e lo stesso giornale riporta alcune dichiarazioni della coppia che si è lasciata intervistare circa la loro vita come è cambiata adesso e l’ex velina non ha perso tempo per ringraziare Bobo e dipingerlo come un papà modello.

Costanza Caracciolo su Vieri: “Bobo è un papà modello“

La coppia formata da Costanza Caracciolo e Bobo Vieri ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, in edicola da questa mattina. L’ex velina non ha risparmiato dolci parole per il marito: “Un papà modello“, lo ha definito la Caracciolo, “Ho avuto un parto cesareo e i primi giorni non potevo muovermi. Bobo mi ha aiutata moltissimo e continua a farlo“. Un rapporti bellissimo quello che papà Bobo ha con la piccoloa Stella. La sua specialità? Spiega Costanza: “Farla addormentare“, ma spiega anche che ha dei difetti, ad esempio quello di cambiare idea in continuazione. La famiglia sembra sia tornata in Italia per dedicarsi alle vacanze e concedersi un po’ di relax in casa.

Bobo Vieri: ecco come è cambiata la mia vita dopo l’arrivo di Stella

Si sa un figlio cambia la vita. Ma di questo Bobo non ne è d’accorso. Sempre ad Oggi spiega: “Non sono mai stato uno che usciva tutte le sere. Anzi, sono mattiniero. D’altra parte, se vuoi diventare calciatore ad alti livelli, devi fare la vita da atleta. Ora però c’è Stella, e voglio prendermi cura di lei. Lei è la nostra gioia più belle“.

Vieri e Costanza: la verità sulle nozze in gran segreto

E sul matrimonio? Se si parlava di nozze in gran segreto, ora a svelare tutta la verità sulla loro scelta ci ha pensato la Caracciolo: “Ci siamo sposati in Comune, non abbiamo voluto fare nulla in segreto. Non volevamo una cosa in pompa magna. Magari un giorno faremo una festa, ma per ora non sappiamo se in Sicilia o altrove“.