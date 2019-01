Costanza Caracciolo raggirata e non pagata: “Vergogna”. L’accaduto e la denuncia della fidanzata di Bobo Vieri

Se pensavate che i vip non potessero essere vittime di persone truffaldine dovrete ricredervi. Nelle scorse ore, Costanza Caracciolo, neo mamma e fidanzata di Bobo Vieri, ha denunciato sui social il raggiro subito da parte di due agenzie. L’ex velina di Striscia la Notizia, tramite una Stories su Instagram, ha infatti reso noto di essere stata imbrogliata da due realtà diverse e di non aver ricevuto alcun compenso per dei lavori svolti. Costanza, senza troppi giri di parole, ha descritto la triste situazione in cui è incappata, esprimendo un’opinione molto dura sull’inganno di cui è stata protagonista.

“Fate tanto i professionali e rompete il c… e alla fine siete una vergogna”

“Diffidate dai truffatori del mestiere“, esordisce la compagna di Bobo Vieri. “Due agenzie, due persone diverse, due clienti diversi per cui ho speso il mio prezioso tempo, e dico prezioso perché non tornerà indietro, non mi hanno pagato un lavoro social: una da quasi un anno e una più recente”. A questo punto l’ex velina abbandona il fioretto e impugna la sciabola: “Vergognatevi, perché fate tanto i professionali e rompete il c… e alla fine siete una vergogna. Pussa via.” Insomma, anche per i social vale il detto “Non tutto è oro quel che luccica”. A parte lo spiacevole accaduto la Caracciolo sta vivendo un periodo felice al fianco di Vieri e della neonata Stella.

Stella: la prima figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Il fiocco rosa per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri è giunto il 18 novembre 2018: è arrivata la prima figlia della coppia, Stella. Il parto è avvenuto a Milano, anche se inizialmente i genitori erano intenzionati a far nascere la piccola a Miami, la città in cui l’ex calciatore vive da tempo. Come raccontato a Verissimo dalla Caracciolo, ciò non è stato possibile per qualche problema avuto con la burocrazia. Nel 2017 la coppia ha perso un bimbo a causa di un aborto spontaneo. Stavolta con Stella, per fortuna, non c’è stato alcun intoppo.