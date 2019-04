Costanza Caracciolo, polemica sui chili presi in gravidanza: “Mi avete rotto”

Costanza Caracciolo su tutte le furie: polemica sui chili di troppo dopo la gravidanza

Costanza Caracciolo oggi non ce l’ha proprio fatta a mantenere la calma. L’ex velina, da poco diventata mamma, si è lasciata andare in un lungo sfogo su Instagram dopo aver letto alcuni articoli che la riguardavano. A farla arrabbiare molto il fatto che si sia parlato di lei e del suo fisico post gravidanza. Alcuni siti, nello specifico, hanno citato dei commenti lasciati sotto uno degli ultimi post di Costanza, dove appunto veniva attaccata ingiustamente e criticata per le sue forme. La compagna di Vieri, ad onor del vero, ha un fisico invidiabile a quattro mesi dal parto, eppure c’è stato qualcuno che ha avuto da ridire a tal proposito. A queste persone, allora, la Caracciolo ha risposto per le rime, cercando di mettere a tacere la polemica sterile che, a suo malgrado, l’ha coinvolta.

Costanza Caracciolo sbotta sui social: l’ex velina mette a tacere gli haters

“Io rimango basita, non tanto per i commenti che mi fanno, che lasciano il tempo che trovano. In tante neanche mi seguono, quindi diciamo che lo fanno di mestiere: rompere i co….ni!”, ha esordito dicendo Costanza Caracciolo visibilmente agitata sul suo profilo Instagram. Di aver avuto problemi a perdere perso l’ex velina ne aveva già parlato, e anche molto tranquillamente, ma oggi l’argomento l’ha toccata particolarmente per via di come è stato trattato dai media. Quello che più l’ha infastidita? “Il fatto che alcuni facciano degli articoli, su un argomento così delicato che, tra l’altro, non mi riguarda, perché comunque quattro mesi fa io ho partorito, mi mancano due/tre chili in più, ma sti ca..i! Ho partorito mia figlia! Ma siete pazzi?!”, ha affermato lei.

Costanza Caracciolo perde la pazienza: “Mi avete rotto i co….ni!”

Costanza Caracciolo, alla fine, si è rivolta anche alle persone che oggi la seguono sui social. “Voi che dite: ah finalmente una naturale, una di noi. Non è così! Non è che se una perde i chili subito è un alieno e chi non li perde subito è una di noi”, ha specificato la showgirl. “Siamo tutte uguali, il metabolismo è differente, c’è chi mangia di più, chi mangia di meno, c’è chi decide di allattare e chi no. Rilassatevi! Godetevi la vita, godetevi il momento, sti ca..i! Mi avete rotto i co….ni!”.