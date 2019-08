Costanza Caracciolo rivela: “Ecco perché non mostro il volto di mia figlia”

Costanza Caracciolo spiega perché non ha ancora mostrato il volto di sua figlia sui social

Oggi per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri è una giornata molto speciale. La loro figlioletta, Stella, compie 9 mesi. La bambina è nata nel Novembre del 2018 facendo la felicità di mamma e papà che, da molto, desideravano proprio un figlio. Costanza Caracciolo e Bobo sono legati da un grande amore, tant’è che il famoso bomber pare aver messo la testa a posto una volta per tutte. Del resto, l’ex velina di Striscia la Notizia oltre ad essere bellissima è dotata anche di una bella testa e quindi sa come ‘tenere a bada’ il suo cavaliere. Ma, non solo, facendoci più seri possiamo dire che la Caracciolo sa anche come proteggere la sua figlioletta dai vari, ed insensati, attacchi social. La bionda showgirl, infatti, ha deciso che per ora non è ancora arrivato il momento di mostrare il volto di sua figlia su Instagram. Costanza infatti raramente posta le foto con la sua bambina e quando lo fa sta sempre attenta a non mostrare neppure un dettaglio del suo visino. Della piccola Stella, infatti, non sappiamo ancora nulla, la sua bellezza la possiamo solamente immaginare. E, visti i tempi, possiamo affermare che la scelta di mamma e papà è più che giusta.

Costanza Caracciolo, una madre che protegge la propria figlia

Ieri, Costanza si è messa a disposizione delle persone che la seguono su Instagram dando loro la possibilità di porgergli qualsiasi domanda. E ovviamente, come sicuramente potrete immaginare, qualcuno ha chiesto alla bella ventinovenne quando si deciderà a mostrare a tutti il volto della piccola Stella. La moglie di Christian Vieri ha risposto così: “Non mi sono data una tempistica, ma cercherò di proteggerla il più possibile da questo circo”. Insomma, dalle sue parole si evince che Costanza non nutre una certa stima nei confronti dei social. E non si sbaglia. Sfortunatamente, infatti, capita che qualcuno se la prenda proprio con i bambini. Un esempio è ciò che è successo ieri, 17 Agosto 2019, a Fedez e Chiara Ferragni. Una persona, infatti, si è permessa di insultare il piccolo Leone scatenando ovviamente la rabbia della madre e del padre, che gli ha poi risposto per le rime. Episodi così sgradevoli ovviamente scoraggiano un genitore a mostrare la propria creatura sui social. Come dar torto, quindi, a Costanza?

Costanza Caracciolo qualcuno la fece arrabbiare, proprio sui social

Parlando di haters ed hating, proprio tempo fa Costanza fu vittima di un episodio abbastanza triste. L’ex velina, infatti, postò una bellissima foto che la ritraeva mentre passeggiava in riva al mare con la figlia ma qualcuno pensò di rovinarle la giornata lasciandole un brutto commento. Fortunatamente, ora è tutto passato. Oggi infatti Costanza è felice con la sua bambina e festeggia con lei un primo piccolo traguardo: i suoi primi nove mesi di vita!