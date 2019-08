Costanza Caracciolo posta una foto con la figlia, qualcuno la fa arrabbiare

Costanza Caracciolo ha postato una bellissima foto con sua figlia. Qualcuno però l’ha fatta arrabbiare…

Dopo aver fatto tappa a San Benedetto del Tronto, Costanza Caracciolo ha raggiunto Formentera insieme ad una sua amica e alla piccola Stella, sua figlia. Suo marito Christian Vieri, invece pare sia in procinto di raggiungerla anche se questa mattina si è ritrovato con un volo cancellato. Comunque sia, stamane la biondissima ex velina ha postato sul suo profilo Instagram una dolcissima foto che la ritrae abbracciata con la sua piccolina mentre, fasciata da un bellissimo vestitino bianco, passeggia in riva al mare. L’immagine ha commosso tutti, tant’è che è stata ripostata pure dal profilo IG di Verissimo, ma qualcuno è riuscito a far arrabbiare la dolce Costanza. Che cosa è successo alla moglie di Bobo Vieri? Scopriamolo insieme!

Costanza Caracciolo posta una bellissima foto ma scoppia una mini polemica

L’ex velina siciliana, dunque, ha postato una foto meravigliosa con sua figlia che le è stata scattata sulla spiaggia di Formentera. L’immagine ha raccolto la bellezza di più di 30 mila like ma, come capita quasi sempre, qualcuno ha dovuto trovare il classico appiglio per far surriscaldare l’animo della bella Costanza. A far ciò è stato un suo follower che le ha lasciato un commento assai velenoso: “Ah finalmente ti sei ricordata di fare la mamma!“. La Caracciolo, ovviamente, non è voluta rimanere in silenzio e com’è giusto che sia ha risposto al follower così: “Oggi vinci tu il primato del c******e di turno! Bravo!!“. Sono state tantissime, invece, le donne che hanno mostrato alla signora Vieri la loro solidarietà consigliandole, inoltre, di non dare tanta importanza a simili soggetti. E non possono che aver ragione.

Costanza Caracciolo e il compleanno del suo Bobo Vieri

Il 12 Luglio, Bobo Vieri ha compiuto gli anni e sua moglie gli ha dedicato un dolcissimo messaggio su social: “Volevo dirti pubblicamente quanto sono orgogliosa della persona che sei. Regali gioia e sorrisi quotidianamente, e poi diciamolo pure, quando decidi di far brillare qualcuno o qualcosa, ci riesci in modo incredibile. […] Sei un esempio Chris, per tutti, e mi dispiace che non tutti possono avere la fortuna di conoscere davvero l’uomo che sei, ma, una cosa è certa, tua figlia sarà molto orgogliosa del padre che ha, per quello che hai fatto, che fai e che sono sicura farai ancora”. L’ex velina e l’ex calciatore il 18 marzo scorso a Milano, a Villa Litta Modignani.