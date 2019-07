Costanza Caracciolo, l’emozionante messaggio per il compleanno di Vieri

Costanza Caracciolo riserva parole importanti a Bobo Vieri il giorno del suo compleanno

Un grande amore quello che unisce Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. Da poco sono diventati genitori della piccola Stella e insieme a lei stanno trascorrendo probabilmente i migliori momenti della loro vita. Ed ecco che, in occasione del compleanno dell’ex calciatore, Costanza si lascia andare a un lungo messaggio d’amore. L’ex velina di Striscia la Notizia non risparmia parole romantiche per suo marito. Ma non solo, la Caracciolo si lascia andare a una lunga dichiarazione che non può non emozionare tutto il pubblico che da sempre li sostiene. Costanza ammette di essere molto orgogliosa del suo Bobo ed è sicura che un giorno anche la loro bambina lo sarà. La Caracciolo è sicura che in molti conoscono solo alcuni lati di Christian e non hanno sicuramente la fortuna che ha lei, che ha potuto conoscerlo in diversi aspetti. Parole molto importanti quelle che Costanza riserva per suo marito, in un giorno che non segna solo il suo compleanno ma anche l’apertura della terza edizione della Bobo Summer cup.

Costanza Caracciolo, il messaggio di auguri per Bobo: “Non potevo avere di meglio accanto”

“Volevo dirti pubblicamente quanto sono orgogliosa della persona che sei”, inizia così il suo messaggio d’amore Costanza. Per fare gli auguri migliori al suo amato Bobo, la Caracciolo riserva parole importanti e, per molti, anche commoventi. “Molte persone non ti conoscono e a volte si basano solo sul tuo lato giocoso e frivolo che spesso mostri, altre non ti sopportano proprio, ma alla maggior parte regali gioia e sorrisi quotidianamente, e poi diciamolo pure, quando decidi di far brillare qualcuno o qualcosa, ci riesci in modo incredibile”, continua Costanza, sicura che Stella sarà orgogliosa del suo papà quando sarà grande. “Starti accanto non è poi così facile, ️ma non potevo avere di meglio accanto, uomo e oggi padre dolce e premuroso”, scrive l’ex velina.

Costanza Caracciolo felice insieme al suo Bobo Vieri e alla loro bambina Stella

Costanza definisce Christian come un esempio per tutti e si dice dispiaciuta del fatto che non tutti possono avere la fortuna di conoscerlo per l’uomo che davvero è. “Ti auguro il meglio, sempre! Tua #cocopops #loveyou”, conclude Costanza, che agli invidiosi riserva un “hiiiii ohhhh”. Non poteva di certo desiderare un messaggio di auguri migliore Bobo dalla madre di sua figlia.