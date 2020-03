Costanza Caracciolo incinta: “Tra poco arriverà ma non vedo bei tramonti”

Costanza Caracciolo incinta: “Tra pochissimo arriverà la sorellina di stella ma non vedo bei tramonti”

Si avvicina il parto per Costanza Caracciolo, moglie di Bobo Vieri, che tra poche settimane darà alla luce la sua seconda figlia. Nelle ultime ore l’ex velina si è lasciata andare a una lunga riflessione, pubblicando un corposo post su Instagram dal sapore agrodolce. La showgirl, inoltre, ha invitato tutti a stare a casa e al rispetto delle regole. D’altra parte non c’è altra alternativa: il coronavirus si argina tutti assieme, remando nella stessa direzione.

Costanza in ‘bianco e nero’

“Questa foto era a parer mio meravigliosa a colori, era estate, ero incinta di Stella e i miei occhi stavano guardando un bel tramonto”. Esordisce così Costanza su Instagram, a corredo di uno scatto del passato. Poi aggiunge: “L’ho voluta modificare perché oggi il mio stato d’animo, seppur positivo, è un po’ più black&withe, sono sempre incinta, della sorellina di Stella che tra pochissimo arriverà, ma per adesso non vedo bei tramonti…”. Preoccupazione per l’ex velina. Uno stato d’animo condiviso con altri milioni di cittadini. “Mi auguro solo – prosegue la moglie di Vieri – che tutti capiscano che la situazione che stiamo vivendo non è un gioco, e che bisogna aiutarsi gli uni con gli altri per affrontare questo momento in cui è richiesta una sola cosa: STARE A CASA!”

“Avremo modo di recuperare tutto, ma adesso non è il momento”

“Avremo modo di recuperare tutto, ma adesso non è il momento… che poi se devo dirla tutta è proprio adesso il tempo di recuperare tutto quello che non riusciamo a fare nella quotidianità perché corriamo e basta”, riflette ancora Costanza che conclude: “Godiamoci un po’ quelle che sono le cose reali e semplici della vita che ‘per correre’ c’è sempre tempo! Un grande abbraccio virtuale a chi ogni giorno invece è obbligato ad uscire di casa per andare a lavoro, tra l’altro per garantire a noi un servizio.”