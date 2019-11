Costanza Caracciolo, confidenze: l’importanza di Vieri, un anno di Stella

Costanza Caracciolo in confidenza, quanto è importante Bobo Vieri: un anno di Stella

Tanti auguri Stella. Oggi 18 novembre, la figlia di Costanza Caracciolo e Christian Vieri compie 1 anno. L’ex velina ha voluto dedicare all’evento diversi post social su Instagram: nelle Stories ha postato delle foto della sua prima gravidanza e un messaggio riservato a Bobo (pare che la showgirl sia nuovamente incinta e che manchi solo l’ufficialità) mentre sulla bacheca del suo profilo ha dedicato un pensiero per la figlia e per le emozioni che le ha regalato finora. Quel che emerge è una donna contenta, soddisfatta, innamorata. Non solo: emerge anche un Bobo più tenero e apprensivo che mai. L’immagine del Vieri rubacuori è ormai un lontano ricordo.

Costanza festeggia il primo anno della sua bambina

“Un anno fa come oggi sei nata tu, mia piccola Stellina…”, esordisce Costanza che aggiunge: “Devo ammettere che per la prima volta faccio fatica a mettere delle parole insieme per fare una dedica, sarà che vivo talmente tante emozioni per te e provo talmente tanto amore, che le mie parole non basterebbero per esprimere ciò che provo per te”. La Caracciolo è visibilmente emozionata: “Allora ti dico grazie, perché da un anno a questa parte hai riempito la mia vita piena d’amore ed emozioni incredibili. Ti amo tanto mia dolce piccola Stella… Buon primo compleanno amore mio”. Spazio poi alle parole per Bobo.

Costanza al miele su Bobo: “Grazie per aver deciso di condividere questa meravigliosa esperienza con me, non sarebbe lo stesso senza di te”

Costanza ha voluto anche spendere selle parole profonde per il marito Vieri, che pare proprio essere un papà impeccabile: “Auguri al papà migliore del mondo. Grazie per aver deciso di condividere questa meravigliosa esperienza con me, non sarebbe lo stesso senza di te. Auguri al nostro primo anno da genitori”. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale della seconda gravidanza. Ormai il gossip è certo che la coppia sia nuovamente in dolce attesa. Addirittura si mormora che già si sappia che il fiocco che sarà appeso sul portone di casa sarà ancora rosa.