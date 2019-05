Costantino Vitagliano svela: “Sono stato con donne sposate”. Dettagli

Costantino Vitagliano, confidenze: “Io single con tante amiche. Sono stato con donne sposate”. I dettagli e la risposta su un possibile ritorno a Uomini e Donne al Trono Over

Come sta Costantino Vitagliano. Il celebre ex tronista di Uomini e Donne è in gran forma ed è sempre attivo sui suoi canali social, dove con sorriso, non di rado, si concede ai fan e alle loro curiosità. Anche nelle scorse ore il personaggio televisivo non è stato parsimonioso di risposte e ha raccontato diverse chicche della sua vita privata. Innanzitutto, visto che la domanda su un suo fidanzamento è sempre tra le più gettonate, ha chiarito di essere felicemente single, seppur “con tante amiche” affettuose al suo fianco. Poi ha confidato di essere stato, lungo la sua vita, con donne sposate…

“Loro me lo hanno detto dopo che erano sposate”

“Ho già detto tante volte che non sono fidanzato. Ho tante amiche a cui voglio bene e loro ne vogliono a me. La mia fidanzata è mia figlia”, ha risposto Costantino tra le Instagram Stories a coloro che volevano sapere se stesse coltivando una relazione nell’ombra. Spazio poi a una domanda delicata: è mai stato con donne sposate? Vitagliano non si nasconde dietro a un dito e vuota il sacco: “Sì, la colpa non era mia però”. Lungo la chiacchierata ha aggiunto dei dettagli: “Loro me lo hanno detto dopo che erano sposate”. “La colpa non è mai dell’uomo, noi siamo vittime delle donne”, ha infine chiosato l’ex modello tra il serio e il faceto.

Trono Over, Costantino ritorna a Uomini e Donne? La risposta

Altra curiosità dei fan, è stata quella di sapere se ci sarebbe davvero la possibilità di rivederlo sul Trono di Uomini e Donne, magari quello Over. Tale ipotesi, in realtà, era stata lanciata qualche mese fa dalla rivista Spy, che riportava un’indiscrezione secondo cui l’ex modello sarebbe stato contattato dalla redazione del programma per un clamoroso ritorno. Dunque? Davvero potrebbe tornare? Pare proprio di no, visto che a domanda diretta Vitagliano ha risposto con un paio di emoticon che lasciano poco spazio a dubbi: la prima è una faccina sarcasticamente pensierosa, la seconda è una che ride a crepapelle. Sembra che il mitico ritorno non s’ha da fare. Scherziamoci sopra, suvvia!