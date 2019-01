Costantino Vitagliano replica alla frecciatina di Alessandra Pierelli: “La capisco”

Pomeriggio 5: Costantino Vitagliano risponde alle ultime dichiarazioni di Alessandra Pierelli

Costantino Vitagliano è tornato a parlare della sua ex fidanzata storica, Alessandra Pierelli. A Pomeriggio 5, su invito di Barbara d’Urso, l’ex tronista di Uomini e Donne ha commentato le ultime dichiarazioni di Alessandra in televisione. L’ex corteggiatrice e attrice ha ammesso a Vieni da me, il programma di Caterina Balivo, di non aver mai conosciuto il vero amore prima dell’attuale marito Fabrizio Baldassari. Parole decisamente forti, che hanno stupito i telespettatori, che tempo fa hanno creduto alla storia d’amore di Costantino e Alessandra.

Costantino Vitagliano non è arrabbiato con Alessandra Pierelli

Costantino Vitagliano non si è per nulla scomposto davanti alle parole di Alessandra Pierelli a Vieni da me. Anzi, il modello e imprenditore ha preso le difese della sua ex compagna. “La capisco. È sposata, ha due figli. Quando hai un uomo accanto è normale dire certe cose”, ha dichiarato Costa a Pomeriggio 5. “Io e Alessandra ai tempi di Uomini e Donne? C’era qualcosa che mi aveva preso, è stato un colpo di fulmine. Ma io ero una testa calda, ci sono stati tanti tradimenti”, ha ricordato Vitagliano.

Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli: nuova vita

Mentre Alessandra Pierelli è serena accanto al marito Fabrizio – per il quale ha lasciato l’Italia e si è trasferita a Montecarlo – Costantino Vitagliano è single da diversi anni. Nel 2015 è diventato padre della piccola Ayla, avuta dalla modella Elisa Mariani.