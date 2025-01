Costantino Vitagliano, la malattia pesa: “Sto male davvero, basta”

La vita di Costantino Vitagliano non è certamente tutta rose, fiori e troni di Uomini & Donne. Sebbene lui stesso abbia quasi sempre fatto emergere il suo lato frizzante, quello da latin lover amante delle donne e quello di sex symbol capace di tradire ogni sua fidanzata, in realtà anche lui, come tutti, nasconde delle fragilità. Fragilità nate dalla scoperta della sua malattia, ma esplose anche a causa degli haters, che continuano ad accusarlo di dire il falso. Al settimanale DiPiù l’attore e personaggio televisivo ha rilasciato un’intervista: il mood costante? “Ora basta, io sto male davvero. Sulla salute non si scherza“. Che cosa sta succedendo a Costantino e che vita gli aspetta? È lui a raccontarlo ed è lui a fare chiarezza.

Costantino Vitagliano parla della malattia: “Non lo auguro a nessuno”

Perché Costantino Vitagliano avrebbe dovuto inventarsi una malattia per farsi pubblicità? È questo che l’uomo, oggi 50 anni, si sta continuando a chiedere mentre legge i commenti degli haters sotto i suoi post social. “Sono offeso, indignato. Sulla salute non si scherza e io sto male davvero: metterlo in dubbio è un atto vile”, ha commentato al settimanale DiPiù. Si sente offeso perché la gente non crede alle sue parole, così come non crede al fatto che lui sia malato e che questa malattia tanto raccontata in realtà non esista affatto. “Non ho bisogno di menzogne per avere visibilità“, aggiunge, e non nega di stare passando un periodo veramente complicato. Dice che non augurerebbe proprio a nessuno, neanche al suo peggiore nemico, ciò che sta passando a causa della malattia autoimmune che lo ha colpito, o che meglio ha colpito la sua parte addominale e l’aorta ombelicale.

Come sta oggi Costantino Vitagliano? Le parole sulla cura

La malattia Costantino l’ha scoperta circa un anno fa, quando il medico, avendolo davanti, gli ha detto: “Lei ha una massa all’aorta, è necessario un ricovero urgente”. L’uomo ha subito pensato a un tumore, ma alla fine la diagnosi è stata un’altra. Ciò con cui sta convivendo Vitagliano è una “rara malattia autoimmune, una patologia che porta il sistema immunitario ad alimentarla, anziché a combatterla. Non ha nemmeno un nome, le cause sono sconosciute e non esistono cure specifiche, ma solo sperimentali“. Insomma, un esito difficile da mandare giù, specialmente perché la sua vita, da quella diagnosi è cambiata per sempre e, come ci ha tenuto a sottolinearlo lui stesso, “non sarà più la stessa“.

Oggi Costantino continua a seguire la cura, con compresse per la pressione, iniezioni antinfiammatorie e farmaci per le ossa. I sintomi ci sono e si fanno sentire spesso, tra la stanchezza, la fatica a dormire, il dolore generale difficile da sopportare. Ma almeno ha ricominciato ad allenarsi e ha recuperato il peso perso (quasi venti chili!). Eppure, nonostante questo, gli haters non mancano e continuano a insultarlo:

Ho ripreso un minimo di vita che avevo prima, cosa che ha suscitato la cattiveria degli haters, come se un ammalato dovesse passare ventiquattro ore a letto.

A dargli forza la figlia Ayla, la sua ragione di vita

Fortunatamente nella vita di Costantino c’è sua figlia Ayla. È lei, dice, a dargli la forza per andare avanti: “il mio mondo ruota attorno a lei“. Certo, nella sua testa (e nel suo cuore) resta il dispiacere per non essere riuscito insieme all’ex compagna a tenere in piedi la relazione, ma entrambi si impegnano quotidianamente a non farglielo pesare. Per Ayla Vitagliano ha solo parole di grande speranza:

La mia bambina mi muove il cuore e mi dà la forza di andare avanti: nelle mie preghiere, chiedo a Dio soltanto di farmi vivere il più possibile per vederla crescere.

Quando c’è l’amore di una figlia, tutto il resto diventa nebbia.