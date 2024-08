Costantino Vitagliano, 20 kg in meno dopo la malattia. Come sta?

Ad oggi, Costantino Vitagliano, celebre ex tronista di Uomini e Donne, sembra finalmente essere sulla via del miglioramento. Le cure che sta seguendo stanno dando i loro frutti, e questo lo sta aiutando a riprendersi dopo un periodo difficile.

Come sta oggi Costantino

Costantino, che ci ha abituati a una vita da protagonista, personaggio che non si è mai fatto sfuggire nulla di ciò che desiderava, ha dovuto affrontare una vera e propria battaglia contro il suo corpo, che sembra un po’ averlo tradito..

Nonostante la battaglia contro la malattia, l’ex tronista non perde ancora il sorriso e si mostra, in un’intervista recente, orgoglioso dei suoi successi. In una chiacchierata informale con Il corriere della Sera, ha svelato un dettaglio che farà gola a molti: pare che, fino a poco tempo fa, guadagnasse circa 1 milione di euro all’anno. Un cifra che conferma quanto fosse “arrivato” nel mondo dello spettacolo. Insomma, anche se nel momento più complesso della sua vita ha attraversato situazioni complicate, Costantino continua a brillare e a dimostrare che sa come fare la differenza..

Nel corso dell’Intervista, Costantino ha poi risposto alla giornalista:

«Come va la salute? Dire bene sarebbe un’esagerazione. Mi hanno diagnosticato una malattia autoimmune qualche mese fa e ho perso venti chili. Le cure sembrano funzionare, ma sto ancora scalando il cortisone, che dava effetti collaterali. Insomma, navigo a vista».

Costantino, provato dalla malattia ha sempre fatto del suo fisico un vero e proprio lavoro, facendo arrivare molti dei suoi guadagni proprio da questo, sfruttando al massimo il suo fascino e il suo successo.

«Prima facevo davvero tanti soldi. Per dirne una, mi sono comprato una Bentley da 250mila euro solo per sfizio e avevo sei-sette case. Era difficile anche solo quantificare quanto guadagnavo. A un certo punto, l’agenzia ha dovuto alzare il cachet al massimo, superando i diecimila euro per un’ora, solo per limitare le richieste che non facevano altro che aumentare. Ho guadagnato tanto e fatto guadagnare anche gli altri»

I nuovi guadagni

Come avevamo già accennato in un articolo di giugno, per Costantino Vitagliano le cose ormai sono cambiate rispetto ai tempi d’oro:

«Adesso guadagno molto meno, ovviamente. Al massimo duemila euro più spese per 90 minuti. Ma almeno ho la possibilità di scegliere»

Costantino Vitagliano non è certo il tipo da scendere a compromessi quando si tratta di mantenere la sua presenza pubblica. Anche se ora si trova ad affrontare una nuova realtà, non accetta mai offerte che non ritiene adeguate..

Vitagliano è comunque soddisfatto della sua vita. Si definiva “il più bello” e si godeva gli anni Novanta con lusso: abiti eleganti, automobili costose e vacanze da sogno erano il suo pane quotidiano, un riscatto dopo aver trascorso l’infanzia in una famiglia modesta in un quartiere povero, infatti il tronista ha sempre dichiarato:

“Volevo fare un sacco di soldi”

ammette senza mezzi termini, e ci è riuscito! Grazie alle chat, guadagnava circa un milione di euro all’anno, semplicemente parlando con persone disposte a pagare per conversare con lui..

Oggi, mentre si dedica a prendersi cura di sé, specialmente dopo l’improvvisa malattia, Costantino continua a godersi la bella vita e a mantenere il suo stile di vita esclusivo.