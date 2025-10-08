Costantino Vitagliano in ospedale: “Spero tu muoia”, la replica e come sta

Costantino Vitagliano sotto attacco. Due anni fa ha vissuto un vero e proprio incubo: un calvario di mesi tra ospedali e analisi, fino alla diagnosi definitiva di una malattia autoimmune. Da allora, l’ex tronista di Uomini e Donne ha imparato a conviverci, tra alti e bassi e controlli medici continui. Ma sui social non c’è tregua. Le critiche, anche le più feroci, non si fanno mai attendere. Ma lui non resta a guardare e risponde con fermezza anche alle parole più dure.

Costantino Vitagliano, duro attacco sui social: lui replica così

“Spero che tu muoia presto. Sei sempre stato un ragazzo cattivo e una me**a“. Questo il messaggio ricevuto da un utente. Ma Vitagliano sceglie di non restare in silenzio e risponde con eleganza, per lasciando trasparire una certa amarezza: “La mia domanda è: ma quando ti scrivono un messaggio del genere cosa passa per la mente della gente? Perché il mondo è diventato così cattivo? Con chi neanche conosci?“, dice. Poi coinvolge anche il suo “pubblico”, quello che da anni lo segue con affetto: “Ditemi cosa ne pensate di questo messaggio, scrivetemelo“, lanciando un messaggio di riflessione contro l’odio gratuito che dilaga sul web.

Un duro attacco arrivato – come si vede dal video pubblicato sul suo profilo Instagram – proprio mentre si trova in ospedale per uno dei tanti controlli medici di routine a cui è costretto da tempo. Un momento già delicato, reso ancora più amaro da parole che feriscono nel profondo.

Come sta l’ex tronista e la malattia

Ma Costantino Vitagliano non è nuovo a queste battaglie, né ai giudizi del web. In passato ha già dovuto fronteggiare accuse assurde: qualcuno sospettava addirittura che fingesse la malattia. Ecco cosa ha rivelato riguardo al suo stato di salute e la malattia autoimmune con cui convive da anni: “Questa infiammazione nella parte addominale si era allarga talmente tanto che mi faceva ingrossare l’aorta oltre il normale. E se esplode l’aorta posso morire in tre minuti“, racconta a settembre 2025 da Monica Setta nella trasmissione Storie di donne al bivio. Una situazione tutt’altro che semplice, che lo costringe non solo a cure continue, ma anche a convivere con la paura costante che qualcosa di grave possa accadere da un momento all’altro. E mentre affronta tutto questo, deve anche fare i conti con la cattiveria del web. Ma lui non si lascia abbattere: guarda avanti, con quella forza che – nonostante tutto – continua a contraddistinguerlo.