Costantino Vitagliano, che lezione da Balivo: “Io ritoccato? La verità e come sto”

Costantino Vitagliano protagonista a La volta buona nella puntata del 25 settembre. Lo storico ex tronista di Uomini e Donne ha chiacchierato con Caterina Balivo, facendo il punto sulla malattia autoimmune contro cui sta lottando da due anni e parlando del tema relativo al ricorso della chirurgia estetica. Il 51enne milanese, a proposito dei ritocchini, ha dato una lezione a tutti, spiegando perché non ha mai modificato il suo corpo. Non è nemmeno ricorso al botox. Nulla di nulla.

Costantino Vitagliano e il no ai ritocchini estetici: “Non ne ho bisogno”

“Mai fatto il botox. Io mi alleno e mangio bene. Non mi interessa ritoccarmi”, ha dichiarato Costantino dopo che Balivo gli ha chiesto se negli anni si fosse sottoposto a degli interventi di chirurgia estetica. “Mi piace ciò che vedo nello specchio tutte le mattine. Non penso di aver bisogno della chirurgia, a me piace vedermi la rughetta quando rido”, ha aggiunto. Una bella lezione di accettazione di se stessi. Inoltre ha sottolineato come diverse persone arrivino a stravolgersi completamente i connotati: “Vedo che le persone che fanno uso di queste cose cambiano espressione, cambiano proprio esteticamente… A me non interessa”.

Il dimagrimento di 30 kg e le cure

Nel corso della chiacchierata, l’ex tronista è tornato ad aggiornare sul suo stato di salute. Circa due anni fa ha scoperto di essere stato colpito da una patologia rara: “Io mi sto curando, ho una malattia autoimmune e so che dovrò curarmi per tutta la vita. Prendevo un grammo di cortisone al giorno, ora faccio 8 iniezioni al mese. Mi sto curando con le cellule staminali e dico grazie alla ricerca. La mia vita sta migliorando”.

Inizialmente è stata dura. Quando ha saputo della malattia, ha trascorso quasi un mese e mezzo in ospedale per sottoporsi a una serie di esami e accertamenti specifici. “Ho perso 30 kg, ne ho poi recuperati 20. Dopo 40 giorni di ospedale ero un’altra persona, non ero più io”, ha spiegato, riferendo poi i dettagli della patologia contro cui sta lottando:

“Io ho un’infiammazione che prende la parte addominale. La mia aorta al posto di essere 21 era quasi a 36. C’era il rischio che esplodesse e che morissi dissanguato. Adesso non rischio la vita perché con la nuova terapia sono sotto controllo. Sto recuperando le forze e non vedo più tutto nero come prima”.

Infine si è parlato degli hater social. “Mi hanno accusato di andare in tv a far finta di stare male – ha raccontato l’ex tronista -. Il mondo social è un mondo malato dove ci sono persone che stanno lì per criticare gli altri. Penso che queste persone siano malate, fanno questa cosa tutto il giorno. Ma non hanno altro da fare?” A quanto pare no, purtroppo.