Costantino Vitagliano “cavia per le cure”: parla la nuova fidanzata

Costantino Vitagliano è tornato nel salotto di Verissimo per dare aggiornamenti sulla malattia autoimmune che sta affrontando. Nel corso dell’ospitata ha anche presentato la nuova fidanzata Daphne, oltre a parlare del suo passato, ossia di quando era uno dei personaggi più popolari e ambiti d’Italia. La padrona di casa Silvia Toffanin gli ha domandato se alcuni atteggiamenti che ha assunto in passato fossero frutto di una “recita”. Costantino ha spiegato che in parte ha indossato i panni dello “strafottente” per tornaconto personale.

Costantino Vitaliano e la malattia autoimmune: cure ed effetti collaterali

Lo scorso anno all’ex tronista di Uomini e Donne è stata diagnosticata una malattia autoimmune. Da allora la vita di Vitagliano non è più la stessa. Attualmente sta seguendo una cura sperimentale che ha degli effetti collaterali di non poco conto, come lui stesso a riferito: “Le iniezioni mi fanno sentire una donna incinta, ho la nausea, l’amaro che mi sale, metto la borsa d’acqua calda sulla pancia”.

Costantino ha sottolineato che quando una persona si ritrova a fronteggiare una simile patologia inevitabilmente vede il suo mondo cambiare drasticamente. A volte, ha comprensibilmente ceduto allo sconforto domandandosi “perché a me?”. “Ma bisogna andare avanti”, si è affrettato a evidenziare, consapevole che nelle difficoltà bisogna lottare. E ancora, a proposito delle cure: “Faccio da cavia a quelle che sono le nuove sperimentazioni, faccio iniezioni di cellule staminali, hanno fermato ciò che si sta creando dentro di me. Questa infiammazione mi allargava l’aorta, con il tempo siamo arrivati a capire cosa fosse, stiamo cercando di tenerla a bada.”.

La nuova fidanzata Daphne, colpo di fulmine

Si sottopone alle iniezioni dal lunedì al venerdì. Tra gli effetti indesiderati ci sono anche gli sbalzi d’umore. Su tale aspetto è intervenuta la sua compagna Daphne che con premura sta accanto all’ex tronista. I due si sono innamorati circa tre mesi fa. Un vero e proprio colpo di fulmine.

La donna ha raccontato che Costantino sta vivendo una fase parecchio delicata e che quando fa le iniezioni “ha dei down pesanti”. “Ti risponde male ma io so il perché”, ha aggiunto Daphne che ha inoltre spiegato che anche lei ha dovuto modificare il proprio stile di vita: “Io ho modificato tanto nella mia vita, ho molto tempo libero quindi sono sempre stata molto presa dai viaggi, dall’uscire la sera con gli amici, ora mi dedico a lui”.

Costantino Vitagliano: la popolarità e la “recita” della parte dello strafottente

Spazio poi al passato del modello. Silvia Toffanin gli ha domandato se gli manca essere ambito e acclamato da tantissime donne “Fa parte di un periodo della mia vita che ricorderò sempre. Oggi molti lo fanno sui social, ma io l’ho vissuto sulla pelle e sono dei momenti indelebili. Io ringrazierò sempre Maria De Filippi e voi di Mediaset”, ha risposto Vitagliano che ha aggiunto che è rimasto in contatto con alcune persone della sua vita precedente.

“Io ero un po’ strafottente perché un po’ funzionava”, ha spiegato sempre Costantino parlando del momento in cui la sua popolarità era all’apice. “Era una recita?”, la secca domanda della conduttrice. Pronta la replica: “No, ma mi facevano notare che funzionavo. Voi donne siete strane… Eh che quello buono e bravo vi annoia…”.