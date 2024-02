Costantino Vitagliano in lacrime per la malattia, Toffanin devastata

Costantino Vitagliano è tornato a Verissimo, adesso sta un po’ meglio grazie a delle cure sperimentali che sta facendo. Ha però ancora tante domande a cui i medici non trovano delle risposte. Sua figlia in questo periodo, seppur piccola, gli sta dando molta forza.

L’ex tronista ha spiegato che il dottore lo prova a tranquillizzare costantemente ma lui si sente molto provato e scoraggiato.

Adesso siamo mentalmente meglio, sto sostituendo alcuni farmaci, ho fatto delle punture alle pance. I miei anticorpi anziché proteggermi mi stanno attaccando. Adesso stanno cercando di valutare, non c’è un determinato farmaco, ma mentalmente sto meglio. Oggi sono dimagrito molto, ho ripreso solo due chili, la sera vado in down perché la mia testa se ne va ogni tanto, non mi rivedo quello che ero.

E ancora:

Il mio dottore mi dice di stare tranquillo perché si mette tutto a posto. Questa volta alla visita speravo in meglio, ma non ho pazienza di aspettare. L’aorta sta migliorando ma non possiamo saperlo fin quando questa macchia non svanirà, io spero che torni normale, sono positivo, mi dice le cose ma non me lo dice. È il mio organismo che attacca il mio corpo, i miei anticorpi mi attaccano.

Vitagliano ha poi raccontato quali saranno i prossimi step che dovrà affrontare: “Adesso ho delle punture tutte le settimane, devo fare gli esami del sangue e l’8 marzo ho una tac per vedere se la situazione è davvero migliorata, capire se posso operarmi e mettere questa cosa che mi protegge se dovesse esplodermi la aorta“.

Costantino Vitagliano, l’amore per sua figlia: “Resisto per lei”

Costantino, molto addolorato per questa situazione, ha voluto sottolineare che sta combattendo in primis per la figlia, poiché non vuole che lei lo veda soffrire. Cerca di passare più tempo possibile con lei e per questo ha cambiato anche casa per starle più vicino.

Prima quando veniva mia figlia piangevo, adesso rido e gioco. Lei sono io da donna, spero tanto che abbia il mio carattere e che se vuole qualcosa se lo va a prendere. Adesso abito vicino a lei, le è piaciuta la casa nuova, l’ho riempita di tutti i giocattoli. Io voglio stare con lei, mi dà tante energie. Mia figlia la vedo come mia mamma, secondo me mia mamma è dentro mia figlia, perché lei si è ammalata quando mia figlia è nata.

Molto provato, l’ex tronista ha anche detto una frase molto toccante che però non ha convinto molto i telespettatori che davanti ad un racconto del genere non hanno provato molta empatia nei suoi confronti: “Fino a 3 mesi fa mettevo mia figlia sulle spalle, adesso non ce la faccio”.

Costantino è frutto del personaggio da latin lover che si è costruito in questi anni, a partire dall’esperienza a Uomini e donne e ad una grande fetta di pubblico non è mai stato molto simpatico. Il racconto che è andato a fare in tv certamente è molto toccante ma al tempo stesso a non tutti affascina la tv del dolore, soprattutto se fatta su un personaggio così controverso.